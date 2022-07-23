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США продолжат выделять Киеву финпомощь сверх уже выделенных $40 млрд

Салливан: конгресс продолжит оказывать финансовую помощь Киеву сверх уже выделенных $40 млрд
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Власти США ожидают, что конгресс выделит Киеву новый пакет финансовой помощи в качестве после исчерпания уже одобренных $40 млрд. Об этом 22 июля заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Он уточнил, что выделенный пакет финпомощи для Украины еще не истрачен, но в Белом доме уже выражают готовность на предоставление Киеву очередной денежной суммы.

Кроме того, уточнил советник американского президента по национальной безопасности, Вашингтон работает над отправкой вооружений такими темпами, чтобы украинские военные могли их освоить и выставить на поле боя с подготовленным личным составом.

«А после этого, я уверен, в конгрессе будет двухпартийная поддержка высвобождению этих (дополнительных) ресурсов, если в них возникнет необходимость», — подчеркнул Салливан.

Советник президента добавил, что администрация США планирует «делать вёе, что нужно, сколько это нужно».

14 июля The American Conservative сообщил, что США изменили свою тактику военной поддержки Украины, сделав ее поэтапной. Отмечается, что общественность США начинает раздражаться из-за событий на Украине, в связи с чем администрация президента Джо Байдена и конгресс теперь по-иному оказывают помощь.

Директор по исследованиям оборонной политики в Институте Катона Эрик Гомес рассказал, что финансовая помощь Украине осуществляется за счет средств президентского управления по расходованию, бюджет которого был увеличен конгрессом со $100 млн до $11 млрд в год.

8 июля Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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