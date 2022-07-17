Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева ударить по Крыму
Мир
Экс-депутат бундестага объяснил последствия энергодефицита для Запада
Политика
Клишас заявил о конце эпохи «господства Запада»
Общество
На Камчатке обнаружили сгоревшим пропавший вертолет «Робинсон»
Мир
Италия заполнила свои газовые хранилища на 65%
Мир
AP сообщило о взрывчатых веществах на борту упавшего в Греции украинского самолета
Мир
Эстония заявила о надеждах получить РСЗО HIMARS к концу 2025 года
Мир
Новая волна дезертирства началась в рядах ВСУ
Мир
Президент БРИКС Ананд сообщила о возможном расширении группы
Мир
В США заявили о нежелании Ближнего Востока укреплять связи с РФ и КНР
Мир
В Иране заявили о провальной политике США на Ближнем Востоке
Сюжет:

В American Conservative сообщили о смене США тактики поддержки Украины

0
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США изменили свою тактику военной поддержки Украины, сделав ее поэтапной. Об этом 14 июля сообщил The American Conservative.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

По словам обозревателя Брэдли Девина, общественность США начинает раздражаться из-за событий на Украине, в связи с чем администрация президента Джо Байдена и конгресс теперь по-иному оказывают помощь.

«Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят. Деньги и оборудование становится всё труднее отследить, но они всё еще уходят за дверь», — написал Девин.

Директор по исследованиям оборонной политики в Институте Катона Эрик Гомес рассказал, что финансовая помощь Украине осуществляется за счет средств президентского управления по расходованию, бюджет которого был увеличен конгрессом со $100 млн до $11 млрд в год. Эти деньги Байден может тратить на поддержку Украины без одобрения законодателей.

8 июля Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности небезграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли продолжится на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавлял, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022