США изменили свою тактику военной поддержки Украины, сделав ее поэтапной. Об этом 14 июля сообщил The American Conservative.

По словам обозревателя Брэдли Девина, общественность США начинает раздражаться из-за событий на Украине, в связи с чем администрация президента Джо Байдена и конгресс теперь по-иному оказывают помощь.

«Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят. Деньги и оборудование становится всё труднее отследить, но они всё еще уходят за дверь», — написал Девин.

Директор по исследованиям оборонной политики в Институте Катона Эрик Гомес рассказал, что финансовая помощь Украине осуществляется за счет средств президентского управления по расходованию, бюджет которого был увеличен конгрессом со $100 млн до $11 млрд в год. Эти деньги Байден может тратить на поддержку Украины без одобрения законодателей.

8 июля Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности небезграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли продолжится на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавлял, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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