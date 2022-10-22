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Байден признался в усилиях не допустить победы России в спецоперации

Президент США Байден: Россия не должна добиться успеха на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. Так он высказался в интервью телеканалу MSNBC в субботу, 22 октября.

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«Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это всё для того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин не смог добиться успеха», — заявил американский лидер.

Таким образом он попытался оправдать потраченные деньги на военную помощь Украине. Он подчеркнул, что американская помощь Киеву необходима для того чтобы России не смогла добиться успеха в боевых действиях.

О намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи стало известно 18 октября. В этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

12 октября стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что страны Запада готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО. Он отметил, что настрой западных стран давно понятен и не вызовет никакого удивления.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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