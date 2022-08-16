Шойгу указал на антироссийскую направленность действий НАТО

Военная деятельность стран – членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

«В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса приобрела максимально агрессивную антироссийскую направленность», — рассказал Шойгу.

По его словам, на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

13 августа бывший американский конгрессмен Тулси Габбард заявила о том, что США в ситуации вокруг Украины никогда не преследовали цели в виде защиты моральных ценностей и украинского народа. Усилия Вашингтона направлены на расширение Североатлантического альянса, давление на Россию и подпитку национального военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее, 11 августа, экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

Как замечали китайские эксперты Global Times, американские законодатели владеют большим количеством акций ведущих оборонных компаний США. Таким образом, Вашингтон монетизирует поставки оружия киевскому режиму.

До этого, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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