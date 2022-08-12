В США рассказали о роли Вашингтона в эскалации конфликта вокруг Украины

США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации. Об этом заявил экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 11 августа.

По его словам, обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Макгрегор рассказал, что главной задачей США было поставить под сомнение контроль РФ над Крымом и «создать для нее угрозу». Кроме того, полковник отметил, что в течение 10 лет постоянно слышал о намерениях навредить Москве и «ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что вновь делает на Украине».

«Мне кажется, Вашингтон удивлен. Не знаю почему, но они удивлены, что все получилось именно так, как получилось», — сказал Макгрегор.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи еще на $550 млн. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон с начала проведения спецоперации России выделил Украине около $8,7 млрд.

Между тем 30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

Западные страны начали активно накачивать Украину вооружениями после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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