Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС оценили возможность смягчения санкций против экспорта продовольствия РФ
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 28 градусов тепла 12 августа
Экономика
Две трети россиян хотят сделать ремонт жилья менее чем за 1 млн рублей
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил
Общество
Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза
Мир
В Германии будут судить экс-офицера по обвинению в шпионаже в пользу России
Мир
Иранскую сделку могут восстановить уже на следующей неделе
Мир
Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС
Экономика
В России возобновились официальные поставки смартфонов
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках
Сюжет:

В США рассказали о роли Вашингтона в эскалации конфликта вокруг Украины

Полковник Макгрегор: США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации. Об этом заявил экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 11 августа.

Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
Какую тактику борьбы с этим вооружением разработали российские ВС

По его словам, обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Макгрегор рассказал, что главной задачей США было поставить под сомнение контроль РФ над Крымом и «создать для нее угрозу». Кроме того, полковник отметил, что в течение 10 лет постоянно слышал о намерениях навредить Москве и «ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что вновь делает на Украине».

«Мне кажется, Вашингтон удивлен. Не знаю почему, но они удивлены, что все получилось именно так, как получилось», — сказал Макгрегор.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи еще на $550 млн. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон с начала проведения спецоперации России выделил Украине около $8,7 млрд.

Между тем 30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

Западные страны начали активно накачивать Украину вооружениями после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022