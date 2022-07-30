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Полянский заявил о помощи Запада в убийстве мирных жителей Донбасса

Полянский: народы России и Украины не забудут Западу помощь в убийстве мирных граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей. Об этом 29 июля заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

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«Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам… Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом», — сказал дипломат.

Он также заявил, что поставляющие Киеву оружие страны «сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад», и призвал задуматься над тем, что после окончания кризиса России, Украине и западным странам так или иначе придется жить рядом и сотрудничать.

28 июля в Донбассе почтили память детей — жертв войны в регионе. Люди вспомнили детей, погибших под обстрелами националистов. Жертвами атак боевиков стали более 130 малышей.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом, как указал министр обороны РФ Сергей Шойгу, часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Западные страны начали активно накачивать Украину вооружениями после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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