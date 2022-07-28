В Донбассе почтили память детей — жертв неонацистов

27 июля – это День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Люди вспоминают детей, погибших под обстрелами националистов. Жертвами атак боевиков стали уже 130 малышей. На Аллее ангелов в Донецке, где находится мемориал погибшим детям, тем же днем побывал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Мама Вероники Бадиной потеряла свою 10-летнюю дочь при обстреле националистов. Девочка не успела добежать до укрытия. Год назад благодаря помощи фонда «Доктор Лиза» она смогла победить анемию крови. Это лето должно было стать первым без постоянных лекарств.

«Произносится взрыв. Поднимается пыль, дым, машины, сигнализация. Я ее не вижу. Я думала, она забежала. Что там до калитки... Я начала бежать, увидела сперва волосики, голову», — рассказала мама Вероники.

В одну из палат Донецкого травматологического центра попала целая семья из поселка Евгеновка. Они чудом остались в живых.

«Мы сидели за мотоблоком, это нас спасло что нас сразу не убило. У меня разорвало ногу сверху. У мужа тоже порезы осколочные, а сына посмотрела, он лежал весь в крови. Я думала, ему оторвало руку», — рассказывает женщина.

Аллея ангелов в Донецке ведет список погибших детей с 2014 года. В нем уже 130 имен. Люди с самого утра несут сюда цветы и игрушки. Почти у каждого, кто приходит на Аллею ангелов, есть своя трагичная история.

Ранее, 27 июля, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе, и необходимо срочно созывать Международный военный трибунал. Она также сказала, что поставляющие на Украину оружие страны также виновны в военных преступлениях.

7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Глава государства пообещал сделать для местных жителей и тех, кто там работает, всё, чтобы помочь им.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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