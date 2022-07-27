В Совфеде призвали созвать военный трибунал из-за смертей детей в Донбассе

Киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе, необходимо срочно созывать Международный военный трибунал, считает сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди. Об этом она заявила в среду, 27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

«Многочисленные случаи гибели и ранений безвинных детей в Донбассе от варварских и ничем не оправданных артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных сил Украины обязывают нас сохранить светлую память о погибших и наказать виновных. Все иностранные государства, поставляющие летальное вооружение и боеприпасы, преступное применение которого приводит к гибели и ранению детей в Донбассе, должны понимать, что все они совершают военное преступление, за которое придется отвечать», — подчеркнула политик.

По словам Ковитиди, негодование вызывает использование ВСУ детей, женщин, стариков, мирных жителей в качестве живого щита, а также дошкольных и общеобразовательных учреждений в качестве щита с размещенными там военными объектами. При этом сенатор выразила мнение, что на сегодняшний день невозможно рассчитывать на справедливую реакцию международных институтов, таких как ООН, ОБСЕ.

«Мы видим выборочное применение международными организациями международного права, умышленно не замечающими горе и слезы Донбасса, что создает негативный правовой прецедент. Уверена, необходимо в кратчайшие сроки созывать международный военный трибунал. Зло должно быть наказано», — заявила Ковитиди.

Кроме того, сенатор отметила, что на сегодняшний день Крым радушно принимает детей из Донбасса. Так, в республике сейчас отдыхают 1085 детей из ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о разработанном в ДНР проекте соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками.

До этого, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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