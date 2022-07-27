Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат
Мир
В ЛНР допустили наличие у Украины ракет дальностью 300 км
Мир
Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела ВСУ
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России

В Совфеде призвали созвать военный трибунал из-за смертей детей в Донбассе

Сенатор Ковитиди: необходимо созвать военный трибунал из-за сотен детских смертей в Донбассе
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе, необходимо срочно созывать Международный военный трибунал, считает сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди. Об этом она заявила в среду, 27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
В выходные российские военные наносили мощные ракетные удары по военной инфраструктуре Украины

«Многочисленные случаи гибели и ранений безвинных детей в Донбассе от варварских и ничем не оправданных артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных сил Украины обязывают нас сохранить светлую память о погибших и наказать виновных. Все иностранные государства, поставляющие летальное вооружение и боеприпасы, преступное применение которого приводит к гибели и ранению детей в Донбассе, должны понимать, что все они совершают военное преступление, за которое придется отвечать», — подчеркнула политик.

По словам Ковитиди, негодование вызывает использование ВСУ детей, женщин, стариков, мирных жителей в качестве живого щита, а также дошкольных и общеобразовательных учреждений в качестве щита с размещенными там военными объектами. При этом сенатор выразила мнение, что на сегодняшний день невозможно рассчитывать на справедливую реакцию международных институтов, таких как ООН, ОБСЕ.

«Мы видим выборочное применение международными организациями международного права, умышленно не замечающими горе и слезы Донбасса, что создает негативный правовой прецедент. Уверена, необходимо в кратчайшие сроки созывать международный военный трибунал. Зло должно быть наказано», — заявила Ковитиди.

Кроме того, сенатор отметила, что на сегодняшний день Крым радушно принимает детей из Донбасса. Так, в республике сейчас отдыхают 1085 детей из ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о разработанном в ДНР проекте соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками.

До этого, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022