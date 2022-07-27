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В ДНР разработали проект соглашения по утверждению устава трибунала

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова рассказала о разработанном в ДНР проекте соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками. Об этом глава ведомства рассказала 27 июля в ходе конференции, посвященной Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе.

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«В республике в ближайшее время будет проведен международный трибунал над военными преступниками. Мы уже разработали проект соглашения об учреждении трибунала и активно взаимодействуем с соответствующими правоохранительными и судебными органами по доработке его устава», — сообщила она.

Ранее, 24 июля, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил привлечь к работе по формированию международного трибунала для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине Сирию, Иран и Боливию.

До этого, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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