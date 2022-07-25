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Бастрыкин призвал привлечь партнеров РФ к работе трибунала по Украине

Бастрыкин призвал привлечь Сирию, Иран и Боливию к работе трибунала по Украине
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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К работе по формированию международного трибунала для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине целесообразно привлечь Сирию, Иран и Боливию. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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«К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности Сирию, Иран и Боливию», — сказал он в интервью «Российской газете».

При этом Бастрыкин считает, что создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе «крайне сомнительно».

Глава СК РФ отметил, что этот вопрос можно прорабатывать совместно с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

В этот же день Бастрыкин заявил, что к преступлениям на Украине причастны более 400 человек, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел.

Ранее, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

До этого, 5 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг указал на заинтересованность России в том, чтобы факты деятельности киевского режима были доступны общественности.

29 июня Александр Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава СК РФ, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Днем ранее Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков. В частности, с момента эскалации конфликта в Донбассе украинской стороной с 17 февраля 2022 года установлена гибель от действий киевских силовиков более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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