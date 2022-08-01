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Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн

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Фото: REUTERS/Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff
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Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи еще на $550 млн. Соответствующий документ распространил в понедельник, 1 августа, Белый дом.

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«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства в размере до $550 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — говорится в документе.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон с начала проведения спецоперации России выделил Украине около $8,7 млрд.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в новом пакете военной помощи украинской стороне будут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Между тем 30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять Украине, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

В этот же день высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что министерство обороны США в соответствии с программой финансирования военной помощи Украине ведет закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

До этого, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны начали активно накачивать Украину вооружениями после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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