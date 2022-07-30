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Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины

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Фото: commons.wikimedia.org/MKFI
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Министерство обороны США в соответствии с программой финансирования военной помощи Украине ведет закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, сообщил на брифинге в пятницу, 29 июля, высокопоставленный представитель Пентагона.

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«Подробной информации о специфике процесса заключения контрактов я вам не предоставлю, но мы уже в процессе закупок. Потому что мы, когда объявили об Инициативе содействия безопасности Украины (USAI — программа финансирования под руководством министерства обороны США. — Ред.), в том числе имели в виду закупки NASAMS. И мы продвигаемся с этим вопросом», — сказал он.

При этом ранее, 15 июля, министр обороны Украины Алексей Резников не смог оценить эффективность этого оружия. В разговоре с журналистами он заявил, что является адвокатом, юристом на посту министра обороны, поэтому сходу оценить NASAMS не может. Он заверил, что быстро учится и скоро будет разбираться в тонкостях вооружения, поставки которого Украина требует увеличивать всё больше.

1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поставке украинцам системы ПВО большой дальности.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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