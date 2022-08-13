Соединенные Штаты Америки в ситуации вокруг Украины никогда не преследовали цели в виде защиты моральных ценностей и украинского народа. Усилия Вашингтона направлены на расширение Североатлантического альянса, давление на Россию и подпитку национального военно-промышленного комплекса (ВПК), о чем в субботу, 13 августа, сообщила бывший американский конгрессмен Тулси Габбард.

«Несмотря на их лекции и крокодиловы слезы, речь никогда не шла о морали. Речь идет не о народе Украины или защите демократии. Речь идет о смене режима в России и использовании этой войны для расширения НАТО и подпитки военно-промышленного комплекса», — рассказала американский политик в эфире телеканала Fox News. Фрагмент с ее выступлением был опубликован в Twitter.

Она также акцентировала внимание на заявлении американского президента Джо Байдена о намерении установить новый миропорядок. Эту «лукавую формулу» Вашингтона о «мире, основанном на правилах», которая активно используется Госдепартаментом и Белым домом, разоблачил российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что она утверждает правила однополярного мира и при этом не прописана ни в одном международном документе.

Ранее, 11 августа, экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

Как замечали китайские эксперты Global Times, американские законодатели владеют большим количеством акций ведущих оборонных компаний США. Таким образом, Вашингтон монетизирует поставки оружия киевскому режиму.

До этого, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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