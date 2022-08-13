Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Мир
Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
Мир
Два судна с грузом продовольствия покинули порт Черноморска
Мир
Школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов ВФУ
Мир
В Германии обвинили Польшу в экологической катастрофе на реке Одер
Мир
ВФУ выпустили девять снарядов по прилегающей к ТЭС Энергодара территории
Мир
ВФУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска
Мир
Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Amnesty International привлечет независимых экспертов для оценки доклада о ВФУ

Экс-конгрессмен Габбард назвала целью США на Украине расширение НАТО и подпитку ВПК

0
Фото: Global Look Press/Miroslav Chaloupka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки в ситуации вокруг Украины никогда не преследовали цели в виде защиты моральных ценностей и украинского народа. Усилия Вашингтона направлены на расширение Североатлантического альянса, давление на Россию и подпитку национального военно-промышленного комплекса (ВПК), о чем в субботу, 13 августа, сообщила бывший американский конгрессмен Тулси Габбард.

Выдать залпом: что значат поставки Киеву американских РСЗО
И какие условия США выдвинули Украине для получения этих систем

«Несмотря на их лекции и крокодиловы слезы, речь никогда не шла о морали. Речь идет не о народе Украины или защите демократии. Речь идет о смене режима в России и использовании этой войны для расширения НАТО и подпитки военно-промышленного комплекса», — рассказала американский политик в эфире телеканала Fox News. Фрагмент с ее выступлением был опубликован в Twitter.

Она также акцентировала внимание на заявлении американского президента Джо Байдена о намерении установить новый миропорядок. Эту «лукавую формулу» Вашингтона о «мире, основанном на правилах», которая активно используется Госдепартаментом и Белым домом, разоблачил российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что она утверждает правила однополярного мира и при этом не прописана ни в одном международном документе.

Ранее, 11 августа, экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

Как замечали китайские эксперты Global Times, американские законодатели владеют большим количеством акций ведущих оборонных компаний США. Таким образом, Вашингтон монетизирует поставки оружия киевскому режиму.

До этого, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022