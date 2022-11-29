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Столтенберг раскрыл темы встречи глав МИД стран НАТО в Румынии

Столтенберг: главы МИД стран НАТО обсудят на встрече в Румынии помощь Украине
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Фото: Global Look Press/Alberto Ortega
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Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29–30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры страны. Об этом в преддверии мероприятия заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

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«Союзники по НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине, они продолжат оказывать такую поддержку, включая помощь в восстановлении газовой и энергетической инфраструктуры, а также продолжат поставку систем ПВО», — отметил он в ходе трансляции на сайте блока.

По словам генсека НАТО, встреча в Бухаресте станет платформой, делающей шаг вперед в поддержке Киева.

«Сегодняшняя встреча представляет платформу для того, чтобы мобилизовать еще большей помощи. Я уверен, что глава МИД Украины поднимет вопрос об оказании помощи для восстановления инфраструктуры», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянс уже поставил Киеву запчасти и электрогенераторы, чтобы бороться с последствиями ударов по инфраструктуре.

По его словам, НАТО изучает варианты предоставления Киеву новых систем ПВО и боеприпасов. Также в Бухаресте пойдет речь об обслуживании уже переданных систем.

Ранее, 27 ноября, Столтенберг заявил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить. Генсек НАТО особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.

25 ноября глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт совместные меры для поддержки Украины. Отмечалось, что министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО.

До этого, в октябре, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшие месяцы поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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