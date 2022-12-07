Песков отметил конфронтационный характер принятого в США оборонного бюджета

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 7 декабря, заявил, что принятый в США оборонный бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России.

«Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте», — подчеркнул Песков, комментируя проект оборонного бюджета США, в котором заявляется о том, что Вашингтон намерен добиваться исключения РФ из ряда международных организаций.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США, заявил, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал. Он отметил, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась.

В Госдуме 7 декабря заявили, что исключить Россию из каких-либо переговорных площадок невозможно без ее согласия. Организации, которые останутся без РФ, многое потеряют.

6 декабря стало известно, что согласованный профильными комитетами конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Белый дом будет добиваться исключения России из международных организаций.

Проект конгресса предусматривает исключение российских правительственных служащих из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. Конгрессмены подчеркнули, что им требуются также финансовые средства для принятия мер, необходимых для продвижения подобной политики.

Кроме того, документ говорит о выделении в следующем году дополнительных $800 млн для Украины и более $6 млрд — на сдерживание РФ в Европе.

Ранее, 17 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из состава «Большой двадцатки». Он отметил, что G20 — это более широкая группа стран, чем G7, которая работает по принципу консенсуса.

Последний на сегодняшний день саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Российскую делегацию на нем возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.