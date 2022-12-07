Грушко предрек провал попыткам США исключить Россию из G20

Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал. Об этом 7 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США, в котором заявляется о том, что Вашингтон намерен добиваться исключения РФ из ряда международных организаций.

«Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как провалились и попытки исключения России из различных многосторонних форматов», — отметил Грушко в кулуарах «Примаковских чтений».

Он добавил, что ничего нового в этом устремлении Белого дома нет.

«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали — попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — добавил замглавы МИДа.

6 декабря стало известно, что согласованный профильными комитетами конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Белый дом будет добиваться исключения России из международных организаций.

Проект конгресса предусматривает исключение российских правительственных служащих из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. Конгрессмены подчеркнули, что им требуются также финансовые средства для принятия мер, необходимых для продвижения подобной политики.

В Госдуме 7 декабря заявили, что исключить Россию из каких-либо переговорных площадок невозможно без ее согласия. Организации, которые останутся без РФ, многое потеряют.

Ранее, 17 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из состава «большой двадцатки». Он отметил, что G20 — это более широкая группа стран, чем G7, которая работает по принципу консенсуса.

За день до этого украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Верховная рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20.

В конце октября о том, что Россия должна быть исключена из числа стран — участниц G20, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление украинский лидер сделал после того, как Москва приняла решение приостановить зерновую сделку.

Грушко, в свою очередь, назвал призывы Киева не более чем «политическими упражнениями». Он подчеркнул, что исключить Россию из «большой двадцатки» невозможно.

Последний на сегодняшний день саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Российскую делегацию на нем возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.