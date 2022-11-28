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В Госдуме рассказали о страхе США выходить на прямую конфронтацию с Россией

Депутат Белик: США боятся выходить на прямую конфронтацию с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США противостоят России десятки лет, они причастны к государственным переворотам в разных частях мира, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с РФ. Об этом 28 ноября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал слова экс-председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена, который заявил, что Вашингтон начал активно подпитывать конфликт на Украине после государственного переворота 2014 года.

«США были нацелены на противостояние с Россией не восемь, а десятки лет назад: достаточно вспомнить хронологию холодной войны, когда Штаты идеологически, политически и экономически стремились противостоять СССР. После развала Советского Союза для продолжения антироссийского курса Штаты сознательно использовали страны, входившие в состав СССР. США хорошо понимали, что противостоять России руками Украины — близкого соседа — очень удобно», — сказал Белик.

Депутат отметил, что США были причастны к государственным переворотам в разных частях мира «и так называемый Майдан не стал исключением». По его мнению, суть госпереворота на Украине заключалась не в защите демократии и благополучия украинцев, а в «преследовании Вашингтоном своих интересов».

«Разорвать связи между двумя государствами, взрастить неонацизм и русофобию на украинской земле, превратив ее в плацдарм для борьбы, и развязать, по сути, прокси-войну — к этому Штаты шли методично, целенаправленно все эти годы спонсируя националистов и вбивая им в головы идеи о ненависти к России. И сейчас Вашингтон продолжает оказывать Украине «военную помощь» и затягивать конфликт. Ни у кого не должно быть сомнения в том, что США и их союзники являются участниками украинского конфликта, но при этом не рискуют выходить на прямую конфронтацию с РФ», — заключил он.

20 ноября американский политолог Джон Миршаймер возложил вину за конфликт на Украине на Вашингтон, объяснив это тем, что Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО.

При этом днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но помогать Украине продолжит. Он также отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что НАТО, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, приближается к столкновению с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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