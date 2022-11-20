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Американский политолог возложил на США вину за конфликт на Украине

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Американский политолог Джон Миршаймер возложил вину за конфликт на Украине на Вашингтон, объяснив это тем, что Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО. Об этом он заявил в интервью американскому журналу The New Yorker, опубликованному 20 ноября.

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«У нас есть огромное количество доказательств того, что именно расширение НАТО и общая политика превращения Украины в западный бастион на границе с Россией побудили (президента РФ Владимира) Путина начать спецоперацию», — заявил Миршаймер, отметив, что вина за это полностью лежит на Вашингтоне.

Он обратил внимание на то, что российский президент не раз давал понять, что Москва не может допустить превращения Украины в оплот Запада, что это угроза экзистенциального характера и для России это просто неприемлемо.

Миршаймер также подчеркнул, что на Западе пытаются объяснить начало спецоперации России на Украине тем, что Путин исходит из «империалистических соображений», но в действительности это не так.

«Путин говорит правду о своих мотивах на Украине. Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности России, поэтому и начал спецоперацию», — считает американский политолог.

Накануне, 19 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но помогать Украине продолжит. Он также отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.

Тем временем обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гутшкер указал, что Киев стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Он отметил, что это подтверждают призывы украинских лидеров к Западу в отношении РФ.

16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что приоритетом для альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). А в октябре Столтенберг заявил, что оказание помощи Киеву со стороны НАТО не делает альянс стороной конфликта.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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