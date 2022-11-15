Упор на отпор: Путин указал на попытки раскачать суверенитет России
Некоторые страны стремятся переписать историю, чтобы раскачать суверенитет России. Об этом Владимир Путин заявил 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа». Подобный сценарий уже был обкатан на ряде государств, в том числе и на Украине. Однако в основе национальной идентичности России заложено сохранение традиций и нравственных ориентиров, отметил президент. Он подчеркнул, что и новые регионы РФ привержены этим ценностям. С какими инициативами по сохранению исторической памяти выступили участники оргкомитета — в материале «Известий».
Базовые понятия
Оргкомитет «Победа» — совещательный орган при президенте, на заседаниях которого обсуждается политика в области патриотического воспитания и поддержки ветеранов. В этот раз Владимир Путин уделил особое внимание истории. Именно ее переписывание стало одной из причин военной операции на Украине.
Ряд государств продолжает искажать исторические факты и размывать ценности, такой сценарий уже обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине, отметил президент. Сейчас ее власти забыли историю: они открыто героизируют украинских пособников нацистов, а в честь преступников вроде Степана Бандеры называют улицы. Нынешних политиков на Украине Владимир Путин сравнил с бандеровцами.
— Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины, — заметил президент. — Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами — это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса.
Войска 4-го Украинского фронта в наступлении вблизи Мелитополя. 1 ноября 1943 года
Однако недавно присоединенные к РФ территории привержены российским ценностям, подчеркнул руководитель РАН Геннадий Красников. Их жители выступают за сохранение истории, поэтому Мариуполь и Мелитополь подали заявки на получение звания «Город воинской славы». Оно присваивается отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Горловка и Луганск, в свою очередь, претендуют на звание «Город трудовой доблести».
— Мелитополь — второй по важности город Запорожской области, это сухопутные ворота в Крым. В годы Великой Отечественной войны он был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Его взятие осенью 1943 года позволило блокировать с суши крымскую группировку немецких войск, создав условия для освобождения Крыма и юга правобережной Украины, — напомнил Геннадий Красников.
Такие инициативы бывших украинских территорий еще раз доказывают их единство — как историческое, так и духовное — с Россией, подтвердил Владимир Путин. Вся страна, по его словам, никогда не забудет, что победа в Великой Отечественной была добыта всеми народами СССР. Сразу после заседания президент утвердил предложенные звания этих четырех городов. Кроме того, звание «Город трудовой доблести» получили Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск.
Памятник детям, убитым в концлагере, на территории мемориала «Концлагерь Красный» в Симферополе
Что касается Крыма, который вернулся в состав РФ относительно давно, глава Госсовета полуострова Владимир Константинов рассказал о работе над концепцией третьей очереди мемориала на территории совхоза «Красный» под Симферополем, где в годы немецкой оккупации погибло более 15 тыс. человек. Речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, где можно будет получить полную информацию о всей героической истории полуострова: с момента его вхождения в состав Российской империи и до событий «крымской весны». Это предложение президент тоже поддержал. По его словам, инициатива важна не только для Крыма, но и для всей России.
Напомним, что возведение комплекса началось еще в 2011 году, когда регион входил в состав Украины. Средства на него в основном собирали жители полуострова. После воссоединения с РФ помощь оказывали и другие российские регионы. В результате усилий простых граждан мемориал удалось открыть в 2015 году.
Проведение поисковых работ на месте бывшего нацистского концлагеря «Дулаг-142» в Брянске
Еще одно предложение почтить память жертв войны высказала директор Центра документации новейшей истории — филиала Государственного архива Брянской области Анастасия Каратаева. На месте бывшего нацистского концлагеря «Дулаг-142» в Брянске планируют создать музей. В этом лагере, которые местные жители называют брянским Бухенвальдом, погибло около 40 тыс. человек. Анастасия Каратаева уверена, что создание комплекса не даст забыть о преступлениях нацистов. С этим согласился и президент, который поддержал эту идею.
Осмысление истории
Попытки раскачать ситуацию предпринимают не только на Украине, но и в России. Однако РФ намерена защищать свои традиционные ценности. Именно они определяют страну и делают ее суверенной.
— Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, развиваются в культуре, в творчестве, во всех сферах повседневной жизни, — напомнил президент. — Как вы знаете, недавно были утверждены и Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В их число, безусловно, входит и историческая память.
Согласно документу, опубликованному 9 ноября, традиционные ценности «укрепляют гражданское единство и находят свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».
Невский проспект. Табличка на доме: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Ленинград, 10 декабря 1942 года
В РФ не только стремятся сохранить традиции, но и продолжают осмыслять историю. В октябре фактом геноцида была признана блокада Ленинграда, напомнил президент, отметив, что это необходимо было сделать давно. Это, по его мнению, исторически оправданно, ведь организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить всех жителей — от детей до стариков.
Эта трагедия для Владимира Путина личная: члены его семьи жили в блокадном Ленинграде. Поэтому полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан предложил главе государства возглавить организационный комитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда. Об этом Владимир Путин пообещал подумать, признавшись, что препятствий этому не видит.
Помимо защиты исторической памяти, необходим и внимательный уход за захоронениями времен войны, уверен президент. Он отметил, что за ними следят не везде, и призвал власти контролировать ситуацию на местах. Как заявил «Известиям» член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, по состоянию памятников и захоронений можно оценить уровень патриотизма региональных чиновников. Кроме громких заявлений о работе на благо общества политики должны реально следить за ситуацией на своих территориях.