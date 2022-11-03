«Современные войны как раз и выигрывают школьные учителя»

С момента запуска в эфир программы «Неизвестная история» на канале РЕН ТВ прошло чуть более трех лет. В 25-м, юбилейном для канала, осеннем сезоне она стала частью новой сетки программ собственного производства, которая предлагается телезрителям по воскресеньям. О результатах, планах, своих зрителях и сегодняшней миссии программы мы побеседовали с бессменным автором и ведущим программы — профессором Борисом Рыжовым.

Справка «Известий» Борис Рыжов — доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (более 20 лет), почетный работник высшего образования России, лауреат Премии правительства России в области образования. Он окончил Московский авиационный институт и факультет психологии МГУ. Более 10 лет Борис Рыжов работал на засекреченных проектах. Именно он занимался психологической подготовкой экипажа «Бурана» и обучал летчиков контролю над организмом в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, Борис Рыжов руководил группой контроля психического состояния человека в экспериментах в Институте океанологии РАН при спусках на рекордные глубины, а также проводил исследования по вынужденной бессоннице и сам сутками не спал вместе с испытуемыми. Уникальный опыт и широчайшая эрудиция профессора Рыжова и легли в основу программы «Неизвестная история».

— Накануне запуска программы вы говорили, что для вас это очень необычный опыт, который помогает взглянуть на себя с другой стороны и расширить свою аудиторию. Получилось ли всё, что задумывалось? Что нового вы узнали о себе, о своих зрителях, о своей команде?

— В отличие от студентов, зритель телевизионной программы делает свой выбор каждый день в любой момент. Мы должны постоянно следить за реакцией аудитории, корректировать темы, искать более интересные сюжеты. Пока нам, мне кажется, удается попадать в запрос. По воскресеньям нас смотрит более широкая мужская аудитория, чем у других каналов*. Прежде всего это, конечно, заслуга команды.

Я счастлив, что благодаря «Неизвестной истории» познакомился с великолепными профессионалами, с которыми мне интересно и приятно общаться и по рабочим вопросам, и чисто по-человечески. И да, конечно, возможность обратной связи и взгляд на себя со стороны для любого преподавателя, лектора — это бесценная опция.

Современные войны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В течение этих трех лет на долю программы выпало немало испытаний. Мы начинали работать в очень непростой период. Пережили вместе с нашими зрителями эпидемию ковида и психологически трудные времена самоизоляции.

Сейчас проживаем сложные полгода, которые вызывают у людей тревогу, рождают много вопросов. И многие ответы на них заложены в истории нашей страны. Когда смотришь на события прошедших десятилетий, становится более понятна логика происходящего сейчас. В истории практически никогда не случается чего-то абсолютно нового. Какие-то схожие явления, процессы — они обязательно уже где-то когда-то были. Последствия их понятны. И мы сейчас в нашей программе делаем попытки найти эти перекрестки истории, отправные точки похожих исторических маршрутов.

— Под влиянием текущего контекста вы как-то корректируете формат или тематическую направленность своих программ?

— Конечно. Скорее не формат, а именно тематику. Сейчас познавательные, развлекательные сюжеты о чем-то просто интересном, странном и необычном востребованы в меньшей степени. Мы видим, что есть запрос на разговор о событиях, которые как-то перекликаются с настоящим моментом, причем именно в нашей отечественной истории.

— Успевает ли производственный процесс за динамикой реальных событий и изменением контентного запроса аудитории?

— У нас нет других вариантов. Съемки подчас длятся с самого утра и до полуночи; иногда еще позже. Но мы справляемся.

Фото: из личного архива Бориса Рыжова

— Сегодня все говорят о важности исторического просвещения. С 1 сентября следующего года изучение истории становится обязательным во всех вузах, количество часов по этому предмету увеличивается. Помогает ли ваша программа в ликвидации исторической безграмотности?

— Уровень исторического невежества сегодня поражает и удручает. Школьники, студенты путают Сталинград и Ленинград, не знают, когда началась Великая Отечественная война, в каком веке крестили Русь, а Ленина считают солистом группы Beatles. Интернет полнится видео с ужасающе глупыми ответами на элементарные вопросы. Это серьезнейшая проблема. Мы видим последствия разрушения системы исторического образования, в первую очередь школьного. Учителей, которые как раз и выигрывают современные войны, мы, конечно, нашей программой в полной мере заместить не сможем. Но какие-то пробелы, надеюсь, восполняем.

Миссия — это громкое слово, но я думаю, что у современного телевидения с его огромными возможностями визуализации она должна быть. Мы стараемся быть интересными, сыграть на естественном для человека любопытстве, заинтриговать его, удивить. Если это удается и контентно, и визуально, то зритель не уйдет с нашей программы. Запомнит увиденное сам, поделится с кем-то новым интересным фактом. А это то, что нам и нужно!

— Уже более 600 сюжетов вышло в «Неизвестной истории». Какие из них кажутся вам самыми интересными из неизвестных широкой аудитории?

— Один из самых интригующих для меня как историка вопрос: как люди с самых низов вдруг обретают абсолютную власть над странами и народами? Власть не только формальную, а ту, которая основывается на непререкаемом авторитете, поклонении, обожествлении? Какие тут работают импульсы и движущие силы именно на старте? На этапе, который сложнее всего преодолеть? На примере одного из самых известных мировых злодеев, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера ответ на этот вопрос, как ни удивительно, — в том числе в окружавших его сильных и богатых женщинах.

У этого харизматичного, наглого, с огромным самомнением молодого ефрейтора было большое количество поклонниц, чаще старше него. В него влюблялись, его опекали, протежировали и таким образом, по сути, вводили в высшее сообщество веймарской Германии. Ведь практически все эти дамы были замужем и имели весьма состоятельных и влиятельных мужей, промышленных и финансовых магнатов. Кто знает, возможно, именно эти знакомства позволили Гитлеру сделать столь необходимый ему первый шаг к будущему господству над практически всей Европой.

— Будут ли в программе какие-то новые технологические фишки? Сегодня телевизионные шоу порой просто конкурируют между собой обилием сложных и дорогостоящих компьютерных технологий. Вы их используете?

— В нашей программе как раз такие вещи абсолютно оправданны и очень органичны. Они позволяют представить себе наглядно, как выглядели эпохи, которые ушли навсегда и остались только в архивах и воспоминаниях. Современные технологии позволяют реконструировать прошлое, заселить его историческими персонажами, артефактами, оживить историю для зрителя. А еще могут смоделировать, что могло бы быть, если…

Фото: РИА Новости

А ведь это один из любимых, извечных вопросов! Например, мы в нашей программе показываем совершенно другой Московский Кремль. Вы же знаете, что современный облик Московского Кремля — дело рук итальянских архитекторов. Их выписал Иван Третий в 1485 году. Так появились красные кирпичные стены и башни. А как бы выглядел Кремль, если бы за работу взялся современник этих мастеров — сам Леонардо Да Винчи? Для наших зрителей нейросети отреставрировали его в стилистике Да Винчи. Сегодня на телевидении возможно всё, даже альтернативная история!

— А с какими яркими историческими личностями вы планируете познакомить зрителей в будущих выпусках?

— Очень много интересных сюжетов в истории России, так или иначе связанных с Украиной, о которых мало кто знает. Было в ней много трагических периодов розни и конфликтов, из которых потом формировались какие-то новые общности, связанные большими едиными задачами. Жаль, что потом они снова распадались. С Украиной у нас история вообще цикличная. И очень много в ней ярких и неоднозначных фигур.

Например, Иван Грозный. Вряд ли найдется хоть один школьник или студент, который бы не знал этого имени. К нему можно по-разному относиться, но спорить с тем, что это был один из самых выдающихся правителей в русской истории, невозможно. Но вот фигуры этого царя почему-то не оказалось на памятнике, установленном в Новгороде к 1000-летию основания Руси, где нашлось место для 120 различных исторических деятелей. Казалось бы, есть простой ответ — из-за «Новгородского погрома» 1570 года. Но в чем был смысл этого похода? Какие задачи решал Грозный? Какой альтернативный путь рассматривали для себя новгородцы и в чем сходство ситуации второй половины XVI века с сегодняшними процессами на Украине?

Фото: РИА Новости/ Александр Чепрунов Скульптурная реконструкция царя Ивана Грозного

Или практически канонизированный на Украине гетман Сагайдачный — национальный герой, возглавивший в 1618 году поход на Москву. Ему ставят памятники и считают одним из главных антирусских политических деятелей. На самом же деле его роль в исторической перспективе практически противоположна — по сути, он вернул единую православную церковь в Малую Русь! Не буду раскрывать всех деталей, расскажем об этом талантливом и противоречивом человеке в одной из наших программ.

Исидор Московский. Сегодня его имя известно только профессиональным историкам. Авантюрист, человек огромной энергии и изобретательности, энциклопедически образованный полиглот. Митрополит Киевский, второй человек после папы римского и папский легат, участник обороны Константинополя от турок в середине XV века. Убежденный сторонник идеи объединения православной и католической церквей. Но по злой иронии истории это тот самый человек, из-за которого возник религиозный раскол, последствия которого мы видим до сегодняшнего дня. Его жизнь могла бы стать основой для романа или фильма с потрясающе закрученным сюжетом! Перед этими живыми, реальными историческими личностями блекнут даже величайшие вымышленные герои-авантюристы типа Остапа Бендера! Жаль, что редко кто готов заныривать настолько глубоко в века, чтобы откопать там ответы на сегодняшние вопросы. Но, поверьте мне, они именно там!

*«Медиаскоп», Россия, 100 тыс.+, М25–54, 11.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 7:00–12:30.