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В Германии указали на стремление Киева вовлечь НАТО в прямой конфликт с РФ

FAZ: Киев пытается вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией
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Фото: REUTERS/KPRP/Poland's President Office/Jakub Szymczuk
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Киев стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Об этом пишет 19 ноября обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гутшкер.

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По его словам, доказательством к этому является тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба и его заместитель Андрей Мельник пытались возложить вину на Россию за ракетный инцидент в Польше.

«Все трое тут же распространили заявление о том, что по Польше ударили ракеты российского производства. Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их «теорией заговора», а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жестким действиям», — отмечает обозреватель издания.

По мнению журналиста, подобные действия со стороны вышеупомянутых украинских лидеров способны нанести вред самой Украине, так как есть вероятность, что Запад потеряет доверие к Киеву.

17 ноября обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон указал, что скептицизм Зеленского насчет того, что упавшая в Польше ракета была украинской, выявил разногласия между Киевом и странами Запада. Журналист отметил, что президент Украины продолжает настаивать на том, что Киев не причастен к этому инциденту.

Газета Global Times указала в свою очередь, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. А инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, стало известно 15 ноября. Некоторые страны сразу же обвинили в этом РФ, однако позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что Киев подтвердил использование сил ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Однако Зеленский заявил, что ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена. Он отметил, что Киев должен участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской ПВО.

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