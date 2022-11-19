GT отметила изменение риторики Запада в отношении России после инцидента в Польше

В США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. Инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times (GT).

«Ожесточенные дискуссии по поводу инцидента выявили растущий раскол на Западе, поскольку усугубляется усталость от затяжного конфликта, а мирных переговоров не предвидится», — говорится в публикации.

В издании также отмечается резкая смена риторики США и ряда европейских стран в отношении России после ЧП в Польше. На этот раз, как говорится в публикации GT, в Вашингтоне постарались оперативно убедить прибалтийские страны, что это не российская, а украинская ракета.

«В целом инцидент обнажил позицию НАТО — прямой конфронтации с Россией не будет. И это исключает риски дальнейшего разрастания конфликта», — отмечается в статье.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Вскоре некоторые западные политики и СМИ заявили, что речь идет о российской ракете.

Минобороны России в свою очередь назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи на саммите G20 в связи с инцидентом также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен.

После этого риторика прежде всего польских властей резко изменилась и они начали обсуждать другие версии и причины ЧП. В частности, речь зашла о том, что это была украинская ракета С-300 системы ПВО.

Польская Gazeta Wyborcza представила схему и объяснила, как украинская ракета могла упасть в Польше.