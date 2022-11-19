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GT отметила изменение риторики Запада в отношении России после инцидента в Польше

Global Times: Запад изменил риторику в отношении России после инцидента с ракетами в Польше
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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В США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. Инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times (GT).

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«Ожесточенные дискуссии по поводу инцидента выявили растущий раскол на Западе, поскольку усугубляется усталость от затяжного конфликта, а мирных переговоров не предвидится», — говорится в публикации.

В издании также отмечается резкая смена риторики США и ряда европейских стран в отношении России после ЧП в Польше. На этот раз, как говорится в публикации GT, в Вашингтоне постарались оперативно убедить прибалтийские страны, что это не российская, а украинская ракета.

«В целом инцидент обнажил позицию НАТО — прямой конфронтации с Россией не будет. И это исключает риски дальнейшего разрастания конфликта», — отмечается в статье.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Вскоре некоторые западные политики и СМИ заявили, что речь идет о российской ракете.

Минобороны России в свою очередь назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи на саммите G20 в связи с инцидентом также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен.

После этого риторика прежде всего польских властей резко изменилась и они начали обсуждать другие версии и причины ЧП. В частности, речь зашла о том, что это была украинская ракета С-300 системы ПВО.

Польская Gazeta Wyborcza представила схему и объяснила, как украинская ракета могла упасть в Польше.

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