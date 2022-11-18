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Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения ракеты С-300 в Польше

Польская Gazeta Wyborcza опубликовала схему, как на Пшеводов упала ракета С-300
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Фото: REUTERS/Jakub Szymczuk
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В Польше дали объяснение тому, каким образом украинская С-300 упала на Пшеводов. Схему, на которой прослежен путь ракеты, 17 ноября опубликовала Gazeta Wyborcza.

Согласно схеме, российская ракета летела на Добротворскую ТЭЦ. Во Львове сработала система ПВО, но ракета промахнулась и полетела в Польшу.

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При этом, судя по карте, украинская ракета летит не на северо-восток в сторону ТЭЦ, а западнее — в направлении Польши.

Военный эксперт Михал Пекарски в интервью изданию указал на то, что упавший на польской территории снаряд свидетельствует о недостаточно сильной системе ПВО страны. Он добавил, что Варшава только закупает современное оружие, но даже если бы оно было, то в этой ситуации было очень мало времени для реагирования. Также он подчеркнул, что снаряд упал в нескольких километрах от границы, где не было жизненно важных объектов.

Результаты расследования падения ракеты в Польше, как заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина, должны быть готовы в течение ближайших нескольких дней.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке страны, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете.

Минобороны РФ, в свою очередь, назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Опубликованные в Польше фотоснимки обломков были идентифицированы российским специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен.

Издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников написало, что США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше. Также отмечалось, что различия в заявлениях США и Украины по поводу падения ракет в Польше являются первым серьезным расхождением между странами с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

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