Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили замглавы МИДа

На Украине бывшего посла в Германии Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел страны. Об этом сообщил в пятницу, 18 ноября, представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, Мельник был назначен на эту должность решением кабмина.

Экс-посол известен своими скандальными высказываниями в адрес немецких политиков и России. За это он неоднократно подвергался критике.

Так, в конце июня он заявил, что Бандера был «борцом за свободу», и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Киев.

Кроме того, в мае дипломат назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии.

До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщала, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. Тогда издание прогнозировало, что он получит должность именно замминистра иностранных дел.