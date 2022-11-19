В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом

Скептицизм президента Украины Владимира Зеленского в отношении того, что упавшая в Польше ракета была украинской, выявил разногласия между Киевом и странами Запада. Об этом сообщила обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон.

«Скептицизм Владимира Зеленского в оценке инцидента с ракетами, которые привели к гибели двух мирных граждан, продолжает редкую демонстрацию общественных разногласий между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — говорится в материале от 17 ноября.

Автор публикации отметил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Киев не причастен к инциденту с падением ракеты в Польше. Однако его позиция расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности ракеты украинской системе ПВО.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО, что в корне расходится с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что снаряд был российским. 19 ноября Белый дом в очередной раз подтвердил, что упавшая ракета является украинской.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также усмотрел в ситуации с падением ракеты украинско-польскую попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом, по его словам, свидетельствует в том числе преднамеренная дезинформация киевского режима.