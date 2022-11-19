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Белый дом подтвердил принадлежность упавшей в Польше ракеты Украине

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: упавшая в Польше ракета принадлежит Украине
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Фото: t.me/dnrdonetsk
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Упавшая в Польше ракета является украинской. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента [Польши Анджея] Дуды о том, что это (взрыв. — Ред.), вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше», — сказала она в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

Как уточняется, Вашингтон и Варшава поддерживают контакт с Киевом для прояснения обстоятельств инцидента.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной в населенном пункте Пшеводув. В результате инцидента погибли два человека. После этого появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

Следующим днем российское Министерство обороны идентифицировало обломки ракеты, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Оборонное ведомство тогда охарактеризовало действия и высказывания Варшавы как намеренную провокацию и уточнило, что российская армия не наносила ракетных ударов в районе границы Польши. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усмотрел в ситуации с падением ракеты украинско-польскую попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.

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