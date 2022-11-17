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Небензя уличил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение РФ и НАТО

Постпред РФ Небензя: Украина и Польша ситуацией с падением ракеты на границе пытались спровоцировать столкновение РФ и НАТО
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Фото: TASS/Zuma
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Украина и Польша посредством ситуации с падением ракеты на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом в среду, 16 ноября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

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«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — указал российский дипломат.

Он усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский, обвиняя Россию, не знал о происхождении упавшей на территорию Польши ракеты.

«Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущую войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», — заметил российский представитель в ходе своего выступления, трансляция которого была опубликована на сайте организации.

Накануне, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной в населенном пункте Пшеводув. В результате инцидента погибли два человека. После этого появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

Следующим днем российское Министерство обороны идентифицировало обломки ракеты, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Оборонное ведомство охарактеризовало действия и высказывания Варшавы как намеренную провокацию и уточнило, что российская армия не наносила ракетных ударов в районе украинско-польской границы.

Президент Польши Анджей Дуда также указал на высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала Украине. Солидарность с позицией Варшавы выразил американский Госдепартамент, отметив отсутствие фактов, противоречивших заявлениями польского лидера. Кроме того, президент США Джо Байден уведомил партнеров по G7 и НАТО о том, что пуск ракета был произведен украинской системой противовоздушной обороны.

Однако Владимир Зеленский категорически отверг версии западных политиков относительно принадлежности снаряда Украине. В свою очередь секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов настоял на безотлагательном допуске Киева к расследованию инцидента.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также опроверг наличие информации, согласно которой Россия готовит наступательные боевые действия против блока. Заявлению Василия Небензи о попытке спровоцировать конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом вторил его первый заместитель Дмитрий Полянский, добавив, что немедленная истерика киевского режима и призывы наказать РФ, подхваченные Варшавой, только подтверждают непричастность Москвы к падению снаряда.

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