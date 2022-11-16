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Госдеп выразил полную уверенность в принадлежности упавшей в Польше ракеты Украине

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Фото: REUTERS
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США полностью уверены в точности выводов Варшавы о том, что в Польше упала украинская ракета. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге.

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Таким образом Пател прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета не была украинской.

«Мы доверяем расследованию польского правительства взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем профессионализм, с которым они его проводят. Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента [Польши Анджея] Дуды в том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом украинской ракеты ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.)», — заявил заместитель руководителя пресс-службы.

Он так же добавил, что Госдеп следит за заявлениями украинского лидера и намерен передавать новые данные об инциденте украинскому правительству. Однако на данный момент нет никакой информации, которая бы противоречила предварительным выводам Польши.

Ранее тем же днем, 16 ноября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что имеющаяся информация подтверждает выводы руководства Польши, что на территории страны упала украинская ракета системы противоракетной обороны.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. После этого появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

Минобороны Российской Федерации назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что вооруженные силы страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

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