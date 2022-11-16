В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете

Имеющаяся у властей США информация подтверждает выводы руководства Польши, что на территории этой страны упала украинская ракета системы противоракетной обороны. Об этом заявил 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин.

«Расследование еще продолжается <...> Мы в полной мере уверены в способности Польши провести данное расследование надлежащим образом», — отметил он на пресс-конференции по итогам заседания группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине.

Остин добавил, что пока делать выводы преждевременно.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. После этого в появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

Минобороны Российской Федерации назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Вооруженные силы страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов после этого заявил, что Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше и требует доступа к месту падения ракеты.

В свою очередь, официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявил, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белому дому всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.