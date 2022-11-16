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Зеленский опроверг принадлежность Украине упавшей в Польше ракеты

В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете

Пентагон: информация США подкрепляет выводы Варшавы о том, что украинская ракета упала в Польше
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Фото: REUTERS
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Имеющаяся у властей США информация подтверждает выводы руководства Польши, что на территории этой страны упала украинская ракета системы противоракетной обороны. Об этом заявил 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин.

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«Расследование еще продолжается <...> Мы в полной мере уверены в способности Польши провести данное расследование надлежащим образом», — отметил он на пресс-конференции по итогам заседания группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине.

Остин добавил, что пока делать выводы преждевременно.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. После этого в появились версии, что ракеты российские и Москва причастна к данному инциденту.

Минобороны Российской Федерации назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Вооруженные силы страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов после этого заявил, что Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше и требует доступа к месту падения ракеты.

В свою очередь, официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявил, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белому дому всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.

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