Шеф Пентагона заверил в отсутствии желания НАТО вступить в конфликт с РФ
НАТО не ищет конфликта с Россией, но помогать Украине продолжит. Об этом заявил 19 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин.
«НАТО — оборонительный альянс, он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России», — сказал Ллойд в ходе выступления на конференции в Канаде.
Шеф Пентагона также отметил, что НАТО не будет втянуто в украинский конфликт, однако продолжит помогать Украине «в ее оборонительной борьбе».
По его мнению, исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.
Тем временем обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гутшкер указал, что Киев стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Он отметил, что это подтверждают призывы украинских лидеров к Западу в отношении РФ.
16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что приоритетом для альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). А в октябре Столтенберг заявил, что оказание помощи Киеву со стороны НАТО не делает альянс стороной конфликта.
В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, приближается к столкновению с Россией.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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