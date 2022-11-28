Немецкий политик уличил США в подготовке Украины к конфликту с РФ с 2014 года

США начали активно подпитывать конфликт на Украине после государственного переворота 2014 года. Об этом 27 ноября заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — сказал Лафонтен.

Как отметил политик, Вашингтон смог добиться ухудшения отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией. Кроме того, он также устранил геополитического противника в лице Германии. По мнению Лафонтена, именно так США получили возможность определять политику стран ЕС.

«Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает», — сказал он.

Однако политик считает, что Вашингтону все же не удалось осуществить свои планы против России в тех масштабах, в которых это изначально планировалось.

«Несмотря на масштабные поставки вооружения на Украину, отправку туда большого количества «военных советников», оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом», — подытожил Лафонтен.

Ранее, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

16 ноября администрация Белого дома запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Между тем американский политолог Джон Миршаймер возложил вину за конфликт на Украине на Вашингтон, объяснив это тем, что Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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