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Asia Times предсказал НАТО серьезные трудности из-за разгрома ВСУ

Asia Times: НАТО ждут серьезные трудности в Прибалтике из-за разгрома ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Провал саудовской «мирной конференции» по Украине стал еще одним показателем того, что Вашингтон зашел в тупик и Киеву, возможно, придется искать новый способ решать вопрос с Россией. В то же время для НАТО провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет началом дорогостоящих провалов и трудностей, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен 8 августа для портала Asia Times.

Брайен отмечает, что встреча в Джидде, без сомнения, была спланирована США, чтобы попытаться убедить страны БРИКС не поддерживать Россию в отношении Украины. Но доказательством ее слабой эффективности стал тот факт, что присутствовавшие 40 стран не смогли договориться об общем заявлении, поэтому «мирная конференция» завершилась без какого-либо заявления о ее достижениях или какой-либо декларации о дальнейших действиях.

Эксперт указывает, что украинское контрнаступление оказалось дорогостоящим провалом, и этот провал, «имеет последствия для НАТО».

«Несмотря на интенсивную подготовку бригад ВСУ специалистами НАТО и поставки американского и европейского оружия, включая бронированные машины, такие как танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley, а также американское военное планирование и организацию, включая массированную тактическую разведывательную поддержку, украинские войска потерпели тяжелое поражение. Украина не добилась какого-либо значительного прорыва», — пишет научный сотрудник.

По его мнению, для НАТО это обернется как минимум тем, что давно стало понятно — «альянс столкнется с серьезными трудностями при защите критически важных районов Прибалтики и Восточной Европы», так как расширение НАТО всегда было сопряжено с военным риском.

Брайен уверен, что в ближайшем будущем ключевые европейские страны откажутся от своей «восторженной поддержки Украины и расширения НАТО» и поставок военной техники на миллиарды долларов.

«Они начнут искать компромисс с русскими. Хотя Вашингтон может запугать [канцлера ФРГ Олафа] Шольца в Германии или [президента Франции Эммануэля] Макрона во Франции. Всё же запугивание имеет свои пределы», — выражает надежду автор материала.

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7 августа об отсутствии внятных итогов переговоров в Джидде высказывался и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал заявления Госдепа США очередной «безуспешной попыткой администрации США выдать желаемое за действительное», потому что никакого дипломатического успеха в Джидде не было.

До этого, 6 августа, власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ не была приглашена к переговорам.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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