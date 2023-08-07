Постпред РФ в Вене назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием

Встреча в саудовской Джидде по конфликту на Украине не имела смысла. Об этом 7 августа заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По определению она не имеет отношения к мирному процессу, поскольку не был приглашен важный актор — Россия. Бессмысленное мероприятие», — написал он в Telegram.

Ульянов отметил, что реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями, и встреча в Джидде стала тому примером.

5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам. На следующий день власти королевства и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

3 августа главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил «Известиям», что переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

При этом в конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.