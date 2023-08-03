Встреча без предложения: почему саммит по Украине в Джидде обречен на провал
В выходные в Саудовской Аравии соберутся представители Украины, Запада и некоторых стран, не входящих в антироссийский блок, чтобы обсудить урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Россию на саммит не позвали — в центре внимания будет так называемый мирный план Зеленского, который в РФ отвергают как не учитывающий положение дел «на земле» набор ультиматумов. До конца неясен и состав участников — прошлую аналогичную встречу Китай проигнорировал, а на грядущие переговоры в Джидде уже отказалась приехать Мексика. Чего ждать от саммита и какие мирные инициативы были представлены за последнее время — в материале «Известий».
Не все в сборе
5–6 августа в Саудовской Аравии пройдут переговоры об урегулировании конфликта на Украине. В них, помимо представителей Киева и стран Запада, как рассчитывают организаторы, примут участие делегаты от развивающихся государств Глобального Юга, занимающих нейтральную позицию по украинскому кризису. В Джидду, как бы странно это ни выглядело, Россию не пригласили. Хотя объяснение этому всё-таки есть — встреча станет продолжением попыток Запада склонить других занять проукраинскую позицию и поддержать так называемый мирный план Владимира Зеленского, который, по сути, представляет собой набор ультимативных требований к России.
Президент Украины Владимир Зеленский
Аравийское королевство пригласило присоединиться к встрече Индию, Бразилию, Китай, Мексику, Турцию, Японию, Великобританию, Южно-Африканскую Республику и крупнейшие государства ЕС — всего около 30 стран.
Впрочем, прибудут ли в Джидду представители КНР, остается неясным. С одной стороны, в западных медиа пишут, что Саудовская Аравия была выбрана местом встречи в надежде, что это поможет привлечь Пекин к участию в мероприятии (китайская дипломатия проявляет интерес к ближневосточному региону в целом, а недавно содействовала в нормализации отношений Эр-Рияда с региональным противником — Ираном).
С другой стороны, на прошлой аналогичной встрече, которая прошла в июне в Копенгагене, китайская делегация не появилась, хотя приглашение ей было отправлено.
Уже известно, что не будет на этой встрече представителей Мексики — президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил: подобные переговоры имеют смысл лишь в том случае, когда в них будут участвовать обе стороны конфликта. «Если и Украина, и Россия будут согласны искать решения для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут [другие страны] для этой цели. Мы выступаем за мир… Если будут представлены две страны — да», — сказал глава Мексики.
Представителей России не будет и по другой причине — Запад продвигает план, который априори не устраивает Москву, поскольку не признает реалий «на земле», сложившихся во время спецоперации и референдумов на новых территориях.
При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров с Киевом, в то время как на Украине на ведение подобного диалога наложен законодательный запрет.
Президент России Владимир Путин
— Где гарантия, что они [Украина] и дальше не будут отказываться от каких-то договоренностей. Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры, — заявил президент РФ Владимир Путин в июне на встрече с африканской делегацией в Санкт-Петербурге, прибывшей в Россию для обсуждения своей мирной инициативы с российским руководством.
Россия неоднократно подчеркивала, что глобальная безопасность должна быть равной и неделимой и не может быть достигнута за счет того или иного государства.
Не договорили
Встреча в Джидде, по сути, станет продолжением дискуссий, которые состоялись в начале лета в Копенгагене. То мероприятие проходило в условиях секретности, известно, что в Дании присутствовали представители Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии. Западные СМИ писали, что большинство участников выразили согласие с тем, что окончание конфликта должно соответствовать фундаментальным принципам ООН. Однако известно, что «мирная формула» Зеленского не находит полной поддержки со стороны как минимум стран БРИКС, в том числе Бразилии, которая последовательно выступает за приглашение российской стороны к подобным дискуссиям.
Такого рода переговоры следует рассматривать в контексте политического маневрирования ряда стран, не входящих в антироссийскую коалицию и стремящихся продемонстрировать независимую политику в отношении этого кризиса, отметил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
— Если же говорить о заявленной цели, а именно — о поиске способов завершения конфликта, безусловно, никакого влияния эти переговоры иметь не будут. Думаю, для участников это очевидно, и они не для этого собираются. Если говорить о политических сигналах, они будут посылаться — это естественно. Украина, будучи одним из главных инициаторов саммита, всячески торопится продемонстрировать, что у России якобы нет серьезной поддержки на международной арене, в том числе среди ряда стран, которые не относятся к западному блоку, — считает Лукьянов. — Для незападных стран наподобие Саудовской Аравии и прочих тоже важно показать, что они не на чьей-то стороне — не на стороне Украины, но и не на стороне России. Это некое политическое манипулирование.
Сама же Саудовская Аравия, принимая встречу, продолжил собеседник «Известий», нацелена на то, чтобы продемонстрировать свою значимость на международной арене, и за последние несколько лет Эр-Рияду удалось превратиться из страны, которая воспринималась исключительно как клиент и сателлит США, в государство с довольно независимыми взглядами. Проведение саммита и достаточно сдержанная политика по СВО должны показать самостоятельную линию в отношениях с Россией. Впрочем, Эр-Рияд не выступал инициатором мероприятия, а лишь предоставил площадку для дискуссии.
Ключевые инициативы мира
За последнее время сразу несколько стран выступили со своими мирными инициативами по украинскому кризису. Так, 24 февраля 2023 года Пекин опубликовал план завершения конфликта, состоящий из 12 пунктов. В их числе уважение суверенитета всех стран и Устава ООН, отказ от практик холодной войны, остановка военных действий и другие. Центральным элементом урегулирования в КНР видят мирные переговоры. США обвинили Китай в распространении «ложной версии» источников конфликта, а в ЕС заявили, что Пекин занял российскую сторону. В КНР отвергли это.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон
Весной группа африканских государств — Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР — внесла свои предложения. Позже к ней присоединился действующий председатель Африканского союза, президент Коморских островов. В центре внимания африканского плана — вопросы продовольственной безопасности и обмен пленными. В июне делегация от этих государств обсудила свои взгляды на урегулирование конфликта сначала с украинским руководством в Киеве, а затем с российским в Санкт-Петербурге.
В апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил по аналогии с G20, первый саммит которой был созван в 2008 году для поиска выхода из мирового экономического кризиса, создать новую группу для обсуждения перспектив урегулирования ситуации на Украине. В нее, по его идее, должны войти те государства, которые в принципе не поддерживают сам конфликт. Киев, США и ЕС раскритиковали идею, обвинив президента в том, что тот повторяет российский и китайский подходы.
В апреле Bloomberg писало со ссылкой на источники, что французский президент Эммануэль Макрон намерен выступить с собственной инициативой и предложить ее Китаю, чтобы привлечь Пекин к совместной работе над ней. Детали инициативы, как и судьба ее продвижения, пока остаются неясными. Однако в июле La Monde писала, что Макрон обсуждал свои идеи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и что этот план существенно отличается от предложенных ранее идей.
В конце апреля папа римский Франциск рассказал, что Ватикан проводит некую «мирную миссию», которая в настоящий момент непублична. Ее подробности неизвестны, однако источники говорят, что эти действия входят в комплекс усилий Святого престола по посредничеству для приближения урегулирования конфликта. Посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в конце июня находился в Москве, где, в частности, встретился с помощником российского президента Юрием Ушаковым. До этого он посетил Украину. 2 августа папа римский Франциск призвал искать «креативные решения» для урегулирования конфликта на Украине.
В июне министр обороны Индонезии Прабово Субиантово в Сингапуре представил взгляд его страны на способ завершения конфликта, в том числе: прекращение огня, создание демилитаризованной зоны, размещение миротворцев ООН, включая отправку индонезийских военных в рамках миротворческой миссии, референдум в «спорных» регионах. МИД Украины заявил, что Киев категорически отвергает эти предложения.