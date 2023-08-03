Встреча без предложения: почему саммит по Украине в Джидде обречен на провал

В выходные в Саудовской Аравии соберутся представители Украины, Запада и некоторых стран, не входящих в антироссийский блок, чтобы обсудить урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Россию на саммит не позвали — в центре внимания будет так называемый мирный план Зеленского, который в РФ отвергают как не учитывающий положение дел «на земле» набор ультиматумов. До конца неясен и состав участников — прошлую аналогичную встречу Китай проигнорировал, а на грядущие переговоры в Джидде уже отказалась приехать Мексика . Чего ждать от саммита и какие мирные инициативы были представлены за последнее время — в материале «Известий».

Не все в сборе

5–6 августа в Саудовской Аравии пройдут переговоры об урегулировании конфликта на Украине. В них, помимо представителей Киева и стран Запада, как рассчитывают организаторы, примут участие делегаты от развивающихся государств Глобального Юга, занимающих нейтральную позицию по украинскому кризису. В Джидду, как бы странно это ни выглядело, Россию не пригласили. Хотя объяснение этому всё-таки есть — встреча станет продолжением попыток Запада склонить других занять проукраинскую позицию и поддержать так называемый мирный план Владимира Зеленского , который, по сути, представляет собой набор ультимативных требований к России.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/President Of Ukraine

Аравийское королевство пригласило присоединиться к встрече Индию, Бразилию, Китай, Мексику, Турцию, Японию, Великобританию, Южно-Африканскую Республику и крупнейшие государства ЕС — всего около 30 стран.

Впрочем, прибудут ли в Джидду представители КНР, остается неясным . С одной стороны, в западных медиа пишут, что Саудовская Аравия была выбрана местом встречи в надежде, что это поможет привлечь Пекин к участию в мероприятии (китайская дипломатия проявляет интерес к ближневосточному региону в целом, а недавно содействовала в нормализации отношений Эр-Рияда с региональным противником — Ираном).

С другой стороны, на прошлой аналогичной встрече, которая прошла в июне в Копенгагене, китайская делегация не появилась , хотя приглашение ей было отправлено.

Уже известно, что не будет на этой встрече представителей Мексики — президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил: подобные переговоры имеют смысл лишь в том случае, когда в них будут участвовать обе стороны конфликта. «Если и Украина, и Россия будут согласны искать решения для достижения мира, мы примем участие . Если стороны конфликта согласятся и созовут [другие страны] для этой цели. Мы выступаем за мир… Если будут представлены две страны — да», — сказал глава Мексики.

Представителей России не будет и по другой причине — Запад продвигает план, который априори не устраивает Москву, поскольку не признает реалий «на земле» , сложившихся во время спецоперации и референдумов на новых территориях.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров с Киевом, в то время как на Украине на ведение подобного диалога наложен законодательный запрет.

Президент России Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Где гарантия, что они [Украина] и дальше не будут отказываться от каких-то договоренностей. Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров . Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры, — заявил президент РФ Владимир Путин в июне на встрече с африканской делегацией в Санкт-Петербурге, прибывшей в Россию для обсуждения своей мирной инициативы с российским руководством.

Россия неоднократно подчеркивала, что глобальная безопасность должна быть равной и неделимой и не может быть достигнута за счет того или иного государства .

Не договорили

Встреча в Джидде, по сути, станет продолжением дискуссий, которые состоялись в начале лета в Копенгагене . То мероприятие проходило в условиях секретности, известно, что в Дании присутствовали представители Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии. Западные СМИ писали, что большинство участников выразили согласие с тем, что окончание конфликта должно соответствовать фундаментальным принципам ООН. Однако известно, что «мирная формула» Зеленского не находит полной поддержки со стороны как минимум стран БРИКС, в том числе Бразилии, которая последовательно выступает за приглашение российской стороны к подобным дискуссиям .

Такого рода переговоры следует рассматривать в контексте политического маневрирования ряда стран, не входящих в антироссийскую коалицию и стремящихся продемонстрировать независимую политику в отношении этого кризиса, отметил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Фото: REUTERS/Saudi Press Agency

— Если же говорить о заявленной цели, а именно — о поиске способов завершения конфликта, безусловно, никакого влияния эти переговоры иметь не будут . Думаю, для участников это очевидно, и они не для этого собираются. Если говорить о политических сигналах, они будут посылаться — это естественно. Украина, будучи одним из главных инициаторов саммита, всячески торопится продемонстрировать, что у России якобы нет серьезной поддержки на международной арене, в том числе среди ряда стран, которые не относятся к западному блоку , — считает Лукьянов. — Для незападных стран наподобие Саудовской Аравии и прочих тоже важно показать, что они не на чьей-то стороне — не на стороне Украины, но и не на стороне России. Это некое политическое манипулирование.

Сама же Саудовская Аравия, принимая встречу, продолжил собеседник «Известий», нацелена на то, чтобы продемонстрировать свою значимость на международной арене, и за последние несколько лет Эр-Рияду удалось превратиться из страны, которая воспринималась исключительно как клиент и сателлит США, в государство с довольно независимыми взглядами. Проведение саммита и достаточно сдержанная политика по СВО должны показать самостоятельную линию в отношениях с Россией. Впрочем, Эр-Рияд не выступал инициатором мероприятия, а лишь предоставил площадку для дискуссии .

Ключевые инициативы мира

За последнее время сразу несколько стран выступили со своими мирными инициативами по украинскому кризису . Так, 24 февраля 2023 года Пекин опубликовал план завершения конфликта , состоящий из 12 пунктов. В их числе уважение суверенитета всех стран и Устава ООН, отказ от практик холодной войны, остановка военных действий и другие. Центральным элементом урегулирования в КНР видят мирные переговоры. США обвинили Китай в распространении «ложной версии» источников конфликта, а в ЕС заявили, что Пекин занял российскую сторону. В КНР отвергли это.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/POOL

Весной группа африканских государств — Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР — внесла свои предложения . Позже к ней присоединился действующий председатель Африканского союза, президент Коморских островов. В центре внимания африканского плана — вопросы продовольственной безопасности и обмен пленными. В июне делегация от этих государств обсудила свои взгляды на урегулирование конфликта сначала с украинским руководством в Киеве, а затем с российским в Санкт-Петербурге.

В апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил по аналогии с G20 , первый саммит которой был созван в 2008 году для поиска выхода из мирового экономического кризиса, создать новую группу для обсуждения перспектив урегулирования ситуации на Украине . В нее, по его идее, должны войти те государства, которые в принципе не поддерживают сам конфликт. Киев, США и ЕС раскритиковали идею, обвинив президента в том, что тот повторяет российский и китайский подходы.

В апреле Bloomberg писало со ссылкой на источники, что французский президент Эммануэль Макрон намерен выступить с собственной инициативой и предложить ее Китаю , чтобы привлечь Пекин к совместной работе над ней. Детали инициативы, как и судьба ее продвижения, пока остаются неясными. Однако в июле La Monde писала, что Макрон обсуждал свои идеи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и что этот план существенно отличается от предложенных ранее идей.

В конце апреля папа римский Франциск рассказал, что Ватикан проводит некую «мирную миссию» , которая в настоящий момент непублична. Ее подробности неизвестны, однако источники говорят, что эти действия входят в комплекс усилий Святого престола по посредничеству для приближения урегулирования конфликта. Посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в конце июня находился в Москве, где, в частности, встретился с помощником российского президента Юрием Ушаковым. До этого он посетил Украину. 2 августа папа римский Франциск призвал искать «креативные решения» для урегулирования конфликта на Украине.