НАТО бы посоветоваться: чем завершилась встреча альянса и Киева
На прошедшем 26 июля заседании Совета Украина – НАТО страны не выработали конкретных мер по экспорту украинского зерна. В альянсе лишь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы на фоне выхода из зерновой сделки и сообщили о наращивании наблюдения и разведки в Черноморском регионе. Как заметили в экспертном сообществе, главной целью встречи была очередная демонстрация солидарности Запада с киевскими властями.
За закрытыми дверями
Решение России не продлевать часть Стамбульских соглашений, касавшуюся вывоза украинского зерна по Черному морю, после 17 июля вызвало серьезный резонанс в мире и спровоцировала волну критики, как со стороны Киева, так и западных стран. Там практически сразу начали искать альтернативные способы экспорта сельхозпродукции, учитывая отсутствие гарантий безопасности от РФ. На этом фоне киевские власти воспользовались своими новыми возможностями и запросили второе заседание Совета Украина – НАТО спустя всего две недели после его создания.
Как отметили в пресс-службе Североатлантического альянса, цель встречи — провести консультации по последним событиям, а также «обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море». Накануне украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что консультации касаются «именно безопасности на Черном море — наших портов и экспорта нашего зерна».
При этом утром 26 июля в минобороны Великобритании заявили, что Россия передислоцировала корабли Черноморского флота, после того как вышла из зерновой сделки. В ведомстве считают, что это может свидетельствовать о подготовке РФ к блокаде Украины.
Вместе с тем в Москве, напротив, допустили, что именно силы НАТО могут участвовать в блокаде российских портов, а также в других силовых акциях в акватории. Как подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, альянс «не опосредованно, а открыто» задействован в силовой конфронтации на Украине, выступая непосредственным участником этих событий.
— Здесь речь может пойти об опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми, — сказал дипломат, добавив, что Россия внимательно следит за развитием событий в Черном море в свете созыва Совета Украина – НАТО.
Его заседание прошло за закрытыми дверями на уровне послов с участием представителей Украины, но ничем конкретным не завершилось. Так, страны альянса и Киев в очередной раз осудили решение Москвы выйти из сделки, удары по украинскими портам, а также представители блока заверили в том, что и дальше будут оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь.
Единственной конкретной мерой в итоговом заявлении стало решение о том, что НАТО и союзники наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолетов и беспилотников.
Как объяснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас, ожидать четких решений по итогам заседания совета и не стоило. По его словам, это в большей степени было имиджевое мероприятие, предназначенное для очередной демонстрации солидарности.
— Это важно, потому что они только что создали этот совет. К тому же созвал заседание украинский лидер, так что надо было реагировать положительным образом, — сказал эксперт.
Участники Совета Украина – НАТО поприветствовали старания Анкары по реанимированию зерновой сделки, а также усилия Болгарии, Румынии, ЕС и ООН по дальнейшему экспорту зерна по суше и морю.
К слову, 26 июля эта тема также оказалась и на повестке Совета Безопасности ООН. Первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский во время своего выступления на заседании, посвященном преимущественно теме УПЦ, подчеркнул: киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.
Впрочем, от выступления на второй за день встрече РФ отказалась. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что Москва решила не высказываться «по намеренно сфабрикованной западниками» теме якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы», особенно учитывая недопуск заявленного российской стороной докладчика на заседание по УПЦ.
Западные идеи
После прекращения действия черноморской инициативы одним из обсуждаемых вариантов стал вывоз украинского зерна по земле через территорию Молдавии. Но оттуда оно в любом случае будет попадать в Румынию, а далее — в третьи страны. При этом не стоит забывать, что до 15 сентября действует временный запрет на импорт в эту страну, а также в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины.
Впрочем, проблем именно с транзитом через эти страны нет, уточнил ранее член Еврокомиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с министрами пяти государств.
— Транзит через эти пять государств-членов продолжается, и препятствий нет, — отметил он. — Но, несмотря на всё, нужна помощь для транспортировки. В чем политический риск? По причине стоимости транзита, стоимости транспортных расходов торговля [зерном] становится недостаточно привлекательной.
24 июля Литва предложила Евросоюзу еще один способ: использовать для экспорта украинской сельхозпродукции порты Прибалтики. Соответствующее письмо Вильнюс направил в ЕК, а в Брюсселе пообещали рассмотреть этот альтернативный маршрут, по которому, как заверили в Литве, можно ежегодно перевозить 25 млн т зерна.
18 июля гендиректор Клайпедского государственного морского порта сообщил о возможности обеспечивать перевалку 10 млн т украинского зерна в год. Однако существует «огромная проблема» с его доставкой в порт, поскольку на пути находятся «разные государства с разной системой регулирования грузоперевозок, со своими собственными интересами».
«Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать. Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях и в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию», — прокомментировал идею официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Третья инициатива прозвучала от бывшего командующего войсками альянса в Европе, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса. В своей колонке для Bloomberg он предложил создать конвои из трех-пяти торговых судов, которые будут сопровождаться парой военных кораблей с управляемыми ракетами. Помимо этого, может быть задействована авиация, для того чтобы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение судов Черноморского флота РФ.
Однако, как предположил эксперт Керим Хас, станы НАТО, особенно Турция и США, пока не готовы отправлять военные корабли для сопровождения судов с украинским зерном. Тем не менее он не исключил принятие подобного решения в будущем.
— Но это может превратить Черное море в площадку для масштабного прямого военного конфликта России и НАТО. Однако в ближайшие недели я не ожидаю отправок кораблей к украинским портам, — сказал он «Известиям».
По словам политолога, вероятно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным, на которой попытается обсудить зерновую сделку «лицом к лицу». До этих переговоров, которые, согласно информации в СМИ, могут пройти в августе, отправки натовских судов в акваторию Черного моря ожидать точно не стоит.
— Но чтобы увидеть полную картину, надо еще подождать. Если в ближайшие один-два месяца Украина не добьется результатов в контрнаступлении, то вопрос будет сам собой снят с повестки дня, — уверен Хас.
Впрочем, мировое сообщество до сих пор пытается вернуть Москву в сделку. Так, замгенсека ООН Фархан Хак заверил, что всемирная организация готова к контактам с российской стороной. Он добавил: ООН и дальше будет добиваться продолжения поставок продовольствия и удобрений, причем как с Украины, так и из РФ.
В Москве же не раз подчеркивали, что власти готовы рассмотреть возвращение к черноморской инициативе, но только если будут выполнены российские условия. В числе требований — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.