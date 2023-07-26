НАТО бы посоветоваться: чем завершилась встреча альянса и Киева

На прошедшем 26 июля заседании Совета Украина – НАТО страны не выработали конкретных мер по экспорту украинского зерна . В альянсе лишь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы на фоне выхода из зерновой сделки и сообщили о наращивании наблюдения и разведки в Черноморском регионе . Как заметили в экспертном сообществе, главной целью встречи была очередная демонстрация солидарности Запада с киевскими властями .

За закрытыми дверями

Решение России не продлевать часть Стамбульских соглашений , касавшуюся вывоза украинского зерна по Черному морю, после 17 июля вызвало серьезный резонанс в мире и спровоцировала волну критики, как со стороны Киева, так и западных стран. Там практически сразу начали искать альтернативные способы экспорта сельхозпродукции, учитывая отсутствие гарантий безопасности от РФ. На этом фоне киевские власти воспользовались своими новыми возможностями и запросили второе заседание Совета Украина – НАТО спустя всего две недели после его создания.

Как отметили в пресс-службе Североатлантического альянса, цель встречи — провести консультации по последним событиям, а также «обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море». Накануне украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что консультации касаются «именно безопасности на Черном море — наших портов и экспорта нашего зерна».

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При этом утром 26 июля в минобороны Великобритании заявили, что Россия передислоцировала корабли Черноморского флота, после того как вышла из зерновой сделки . В ведомстве считают, что это может свидетельствовать о подготовке РФ к блокаде Украины.

Вместе с тем в Москве, напротив, допустили, что именно силы НАТО могут участвовать в блокаде российских портов, а также в других силовых акциях в акватории . Как подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, альянс «не опосредованно, а открыто» задействован в силовой конфронтации на Украине, выступая непосредственным участником этих событий.

— Здесь речь может пойти об опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми , — сказал дипломат, добавив, что Россия внимательно следит за развитием событий в Черном море в свете созыва Совета Украина – НАТО.

Его заседание прошло за закрытыми дверями на уровне послов с участием представителей Украины, но ничем конкретным не завершилось . Так, страны альянса и Киев в очередной раз осудили решение Москвы выйти из сделки, удары по украинскими портам, а также представители блока заверили в том, что и дальше будут оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Единственной конкретной мерой в итоговом заявлении стало решение о том, что НАТО и союзники наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолетов и беспилотников .

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Как объяснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас, ожидать четких решений по итогам заседания совета и не стоило. По его словам, это в большей степени было имиджевое мероприятие, предназначенное для очередной демонстрации солидарности .

— Это важно, потому что они только что создали этот совет. К тому же созвал заседание украинский лидер, так что надо было реагировать положительным образом, — сказал эксперт.

Участники Совета Украина – НАТО поприветствовали старания Анкары по реанимированию зерновой сделки, а также усилия Болгарии, Румынии, ЕС и ООН по дальнейшему экспорту зерна по суше и морю.

К слову, 26 июля эта тема также оказалась и на повестке Совета Безопасности ООН . Первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский во время своего выступления на заседании, посвященном преимущественно теме УПЦ, подчеркнул: киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях .

Впрочем, от выступления на второй за день встрече РФ отказалась . Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что Москва решила не высказываться «по намеренно сфабрикованной западниками» теме якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы» , особенно учитывая недопуск заявленного российской стороной докладчика на заседание по УПЦ.

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Западные идеи

После прекращения действия черноморской инициативы одним из обсуждаемых вариантов стал вывоз украинского зерна по земле через территорию Молдавии. Но оттуда оно в любом случае будет попадать в Румынию, а далее — в третьи страны . При этом не стоит забывать, что до 15 сентября действует временный запрет на импорт в эту страну, а также в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины.

Впрочем, проблем именно с транзитом через эти страны нет , уточнил ранее член Еврокомиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с министрами пяти государств.

— Транзит через эти пять государств-членов продолжается, и препятствий нет, — отметил он. — Но, несмотря на всё, нужна помощь для транспортировки. В чем политический риск? По причине стоимости транзита, стоимости транспортных расходов торговля [зерном] становится недостаточно привлекательной .

24 июля Литва предложила Евросоюзу еще один способ: использовать для экспорта украинской сельхозпродукции порты Прибалтики . Соответствующее письмо Вильнюс направил в ЕК, а в Брюсселе пообещали рассмотреть этот альтернативный маршрут, по которому, как заверили в Литве, можно ежегодно перевозить 25 млн т зерна.

18 июля гендиректор Клайпедского государственного морского порта сообщил о возможности обеспечивать перевалку 10 млн т украинского зерна в год . Однако существует «огромная проблема» с его доставкой в порт, поскольку на пути находятся «разные государства с разной системой регулирования грузоперевозок, со своими собственными интересами».

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« Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать. Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях и в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию », — прокомментировал идею официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Третья инициатива прозвучала от бывшего командующего войсками альянса в Европе, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса . В своей колонке для Bloomberg он предложил создать конвои из трех-пяти торговых судов, которые будут сопровождаться парой военных кораблей с управляемыми ракетами . Помимо этого, может быть задействована авиация, для того чтобы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение судов Черноморского флота РФ.

Однако, как предположил эксперт Керим Хас, станы НАТО, особенно Турция и США, пока не готовы отправлять военные корабли для сопровождения судов с украинским зерном . Тем не менее он не исключил принятие подобного решения в будущем.

— Но это может превратить Черное море в площадку для масштабного прямого военного конфликта России и НАТО. Однако в ближайшие недели я не ожидаю отправок кораблей к украинским портам, — сказал он «Известиям».

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По словам политолога, вероятно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным , на которой попытается обсудить зерновую сделку «лицом к лицу». До этих переговоров, которые, согласно информации в СМИ, могут пройти в августе, отправки натовских судов в акваторию Черного моря ожидать точно не стоит.

— Но чтобы увидеть полную картину, надо еще подождать. Если в ближайшие один-два месяца Украина не добьется результатов в контрнаступлении, то вопрос будет сам собой снят с повестки дня , — уверен Хас.

Впрочем, мировое сообщество до сих пор пытается вернуть Москву в сделку. Так, замгенсека ООН Фархан Хак заверил, что всемирная организация готова к контактам с российской стороной. Он добавил: ООН и дальше будет добиваться продолжения поставок продовольствия и удобрений, причем как с Украины, так и из РФ.