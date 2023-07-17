Стамбульское погашение: зерновая сделка прекращается с 18 июля

Россия объявила о фактическом прекращении зерновой сделки. Как заявили в МИДе, без участия Москвы черноморская инициатива заканчивает свое функционирование с 18 июля. Российская сторона уже направила Турции, Украине и Секретариату ООН официальные уведомления. Выход РФ из сделки ударит прежде всего по Киеву — теперь Украине будет сложнее реализовывать свое зерно в странах Европы, объясняют эксперты. По их мнению, в выигрыше может остаться Турция, которая не оставляет попыток договориться с Кремлем о сохранении соглашений в том или ином виде. О дальнейшей судьбе черноморской инициативы — в материале «Известий».

Поставили на стоп

Судьба зерновой сделки, срок действия которой истекал 17 июля, до последнего момента оставалась предметом споров и обсуждений. Причиной тому было тотальное невыполнение той части Стамбульских соглашений, которые касались российского зерна и удобрений. Несмотря на это, Москва неоднократно соглашалась продлить договоренности.

В понедельник, когда весь мир ожидал решения России, власти дали однозначный ответ: Москва официально завершает свое участие в зерновой сделке.

— Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации [Владимир Путин], истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается , — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил: как только российская часть будет выполнена, Москва незамедлительно вернется к реализации этой сделки .

Как добавила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, российская сторона официально уведомила Турцию, Украину, а также Секретариат ООН о «возражении против продления сделки».

«Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле . Без участия России черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля», — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили: если на Западе действительно дорожат сделкой, то там должны задуматься над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении «конкретных результатов, а не обещаний и заверений» Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки.

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что миссия по дипломатическим каналам передала Киеву ноту с позицией Москвы.

« В документе, в частности, сказано, что Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания ее срока действия», — говорится в его комментарии, распространенном пресс-службой посольства.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер допустил, что завершение сделки вызовет негативную реакцию со стороны других участников. К тому же, теперь Киеву будет сложнее переправлять зерно через страны Восточной Европы .

— У Украины есть возможность отгружать зерно сухопутным путем — по железной дороге — или по Дунаю. Но тут, во-первых, будут возражать европейцы. А во-вторых, нужно будет где-то в Европе выбрать места для складирования и дальнейшей отправки зерна. А с учетом логистики и перенасыщения объемами зерна это будет сложнее. То есть европейские зернотрейдеры получат меньше, чем сейчас , — объяснил он «Известиям».

Посредничество Турции

Анкара не оставляет попыток сохранить зерновую сделку в том или ином виде. Как предположил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед своим вылетом в турне по странам Персидского залива, Владимир Путин хотел бы продолжения работы Стамбульских соглашений.

— Я верю: Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка. — «Известия») продолжал функционировать. Когда я вернусь из поездки, у меня будет встреча с Путиным. Мы обсудим это, когда встретимся в августе, — рассказал президент Турции, допустив, что до этого лидеры могут провести и телефонные переговоры.

К тому же глава республики анонсировал обсуждение зерновой сделки на уровне министров иностранных дел двух стра н. Он подчеркнул: Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех, благодаря которому было отгружено свыше 33 млн т зерновой продукции.

— Многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис. Спасибо всем вовлеченным сторонам, — добавил Эрдоган.

Однако в российском МИДе отметили, что из 32,8 млн т зерна, вывезенного из украинских портов, свыше 70% (26,3 млн т) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, в том числе в государства ЕС. А вот беднейшим государствам, таким как, к примеру, Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия досталось лишь 922 тыс. т (менее 3%).

По словам Владимира Брутера, турецкая сторона постарается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и, возможно, даже получит компенсацию в том или ином виде.

— Например, часть российского зерна будет отправляться через Турцию. Возможно, там будут созданы дополнительные хабы по временному хранению. Турецкие суда получат дополнительные возможности фрахта, если захотят, — допустил он.

Расписались — выполняйте

Переговоры о судьбе зерновой сделки, заключенной в прошлом году Россией, Украиной, Турцией и ООН, не прекращались до последнего момента. Но, как подчеркивал Владимир Путин, — сначала выполнение обещаний, а потом уже наше участие.

Москва настаивает на реализации всех договоренностей. А именно:

— переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT;

— возобновить поставки сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисное обслуживание;

— отменить ограничения на страхование, перестрахование и доступ российских судов в порты;

— восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса;

— разблокировать счета компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

В последний раз Москва согласилась продлить срок действия сделки только на 60 дней — таким образом, она показала, что намерена добиться выполнения своих условия в достаточно сжатые сроки. Однако прорыва так и не произошло.

За несколько дней до окончания срока в ЕС прозвучало предложение о попытке выполнить одно из самых принципиальных требований Москвы. Правда, опять же не в изначальном виде. Там предложили подключить к SWIFT пока еще не существующую дочку Россельхозбанка. Хотя в самой финансовой организации заявляли, что сам банк не выдвигал подобной инициативы — по созданию дочернего предприятия — и не рассматривает такой вариант развития событий.

Главная цель продления инициативы — обеспечить беднейшие страны продовольствием. Тем более, что на долю России и Украины приходится большая часть экспорта пшеницы на мировые рынки — 16% и 10% соответственно.

Президент России еще месяц назад заявил, что РФ, если сделка подойдет к концу, готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с территории Украины.

Сразу же после новостей о прекращении действия сделки, цены на зерно выросли, на биржах фьючерсы на пшеницу подорожали на 3-4%. Как заметил в беседе с «Известиями» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, рынок зерновой продукции по своей инфраструктуре напоминает, например, рынки нефти и газа — есть поставщики, есть покупатели, есть перекупщики и биржи, на которых формируется цена.

— Ограничение поставок с этого рынка неизбежно вызовет скачок цен. К глобальному голоду все это, конечно, не приведет, рынок быстро перераспределит географию поставок, — сказал Алексей Тараповский. — Но рост цен на зерно тригерит во всем мире удорожание продовольствия, что может привести к росту глобальной бедности и политической нестабильности в бедных странах.

Так, одной из причин «арабской весны» и смены политического режима в Египте была засуха и последующее ограничение импорта зерна из России, напомнил эксперт.