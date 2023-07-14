Ход зерном: в ЕС рассматривают возможность пойти на уступки РФ по сделке

Евросоюз по мере необходимости оказывает содействие переговорам под эгидой ООН и Турции по зерновой сделке и призывает стороны продлить соглашение . Об этом «Известиям» заявила пресс-атташе по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Палома Холл Кабальеро. Она добавила: Брюссель открыт для изучения всех возможных решений, продолжая при этом ограничивать способность РФ вести СВО. При этом одной из возможных уступок может стать подключение пока не существующей «дочки» Россельхозбанка к SWIFT . Впрочем, в Москве скептически отнеслись к этому плану, как и к шансам продления черноморской инициативы 17 июля.

Попытки сохранить как есть

Вопрос продления Стамбульских соглашений вновь повис в воздухе, оказавшись одним из главных на повестке дня. А всё дело в том, что срок действия зерновой сделки, позволяющей вывозить сельхозпродукцию из украинских портов, истекает уже 17 июля. Хоть ранее договоренность неоднократно продлевалась (в последний раз в мае на 60 дней), на этот раз кажется, что сделка может прекратить свое существование .

Причем причина достаточно простая — Запад не считается с той частью соглашений, которая касается вывоза российских зерна и удобрений . Чтобы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, Москва назвала пять «системных» задач, которые должны быть выполнены, чтобы черноморская инициатива продолжила свое существование. В них вошли поставки сельхозтехники и запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, разморозка активов российских компаний, а также переподключение Россельхозбанка к финансовой системе SWIFT.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Именно вокруг последнего пункта сейчас разворачиваются наибольшие споры, так как Евросоюз не спешит восстанавливать доступ РСХБ к SWIFT , который был отключен в рамках антироссийских санкций. Тем не менее времени до истечения срока зерновой сделки осталось совсем немного, так что заинтересованные стороны пытаются убедить РФ продлить инициативу. И Брюссель здесь не исключение.

Как рассказала «Известиям» пресс-атташе по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Палома Холл Кабальеро, приоритетом ЕК остается «обеспечение безопасного попадания украинского зерна на мировой рынок».

— Мы призываем все стороны черноморской инициативы продлить ее. Мы также по мере необходимости оказываем содействие переговорам под эгидой ООН и Турции. Мы, конечно, открыты для изучения всех решений, которые способствуют достижению наших целей , — заявила представитель ЕК, отвечая на вопрос, рассматривает ли Брюссель возможность пойти на некоторые уступки Москве, чтобы сохранить сделку.

При этом Евросоюз продолжит ограничивать способность России вести спецоперацию на Украине, добавила Палома Холл Кабальеро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К слову, одной из таких уступок, на которую в принципе готовы пойти в Брюсселе, может стать подключение к SWIFT «дочки» Россельхозбанка. Как сообщили в Reuters со ссылкой на источники, генеральный секретарь ООН Антонию Гутерриш в своем письме президенту РФ Владимиру Путину предложил такой вариант в обмен на продление сделки. Впрочем, в российском МИДе уже назвали такой сценарий «заведомо непроходным».

— Выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой «дочки» Россельхозбанка, которую еэсовцы может быть когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT . «За скобками» остаются такие практические моменты, как то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще три месяца, а отключение происходит в считаные минуты, — отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Шансы невелики

Российские политики и дипломаты в целом в последнее время крайне пессимистично настроены относительно зерновой сделки. Как 13 июля напомнил глава государства, РФ по доброй воле многократно продлевала Стамбульские соглашения, добавив, что «хватит в конце концов».

— Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены, — ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к этой сделке , — пояснил Владимир Путин.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Сергей Песков подчеркнул, что окончательное решение по продлению или непродлению еще не принято. К слову, в прошлом месяце он говорил, что де-факто шансов у черноморской инициативы нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По прогнозам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, шансы, что черноморская инициатива будет существовать после 17 июля, очень незначительны.

— Мы так и не получили необходимых для себя выгод от этой сделки и не обязаны ориентироваться на чьи-то односторонние интересы. Поэтому, наверное, те, кто заинтересован в зерновой сделке, должны сесть с нами за стол нормальных деловых переговоров и не пытаться обособить ее [сделку] от всего комплекса санкций против России , — сказал он «Известиям». — Хотите иметь доступ к продовольственным ресурсам — пересматривайте свои собственные решения или решения ваших партнеров. Я за то, чтобы быть прагматиками и без необходимости не уступать те наши выигрышные позиции, которые на сегодня есть.

К тому же в Москве не раз подчеркивали, что с выполнением гуманитарной составляющей черноморской инициативой есть проблемы. Согласно данным ООН, из 32,8 млн т вывезенного из украинских портов зерна 64,6% (21,2 млн т) оказались далеко не в бедных и нуждающихся странах Африки. В пятерку лидеров по объему вошли Китай (8 млн т), Испания (6 млн т), Турция (3,2 млн т), Италия (2,1 млн т) и Нидерланды (1,9 млн т).

Тем не менее Турция — одна из сторон сделки — пытается спасти положение , пока не стало слишком поздно. Так, стало известно, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским лидером до истечения срока Стамбульских соглашений .

Однако кажется, на Западе понимают, что вероятность продления зерновой сделки невысока, так что пытаются найти хоть какой-то выход из ситуации. Одним из них может стать реконструкция железной дороги в Молдавии, проходящей от границы с Украиной до Румынии. До заключения соглашений в Стамбуле украинская сельхозпродукция вывозилась через приграничные порты Рени и Измаил в Одесской области, откуда потом следовала по Дунаю в румынский порт Констанца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В июне Молдавия и Украина подписали меморандум о реализации проекта по восстановлению 400 км коридора Вэлчинец – Окница – Бельцы – Унгены – Кишинев – Каинары до конца 2024 года. К тому же Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с ЕК решили выделить Кишиневу €43 млн для модернизации 128 км железной дороги, по которой потом будет осуществляться транзит украинских грузов в страны ЕС.