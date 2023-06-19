Зерновая сделка критически важна для Ближнего Востока, от ее продления зависят жизни сотен тысяч жителей региона. Об этом‎ заявил региональный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони. При этом он отметил: любые сомнения по поводу продления черноморской инициативы моментально влияют на стоимость зерна в регионе. Поэтому МККК надеется, что сделка будет сохранена из гуманитарных соображений. О значимости соглашения, сложной ситуации в Сирии после землетрясения и спасении детей в Судане — в интервью Фабрицио Карбони «‎Известиям».

«Мы можем только надеяться, что зерновая сделка будет сохранена‎»‎

— Как вы оцениваете продовольственную безопасность на Ближнем Востоке? Как зерновая сделка повлияла и продолжает влиять на обстановку в регионе, на цены?

— Ближний Восток сильно зависит от зерна, поступающего из черноморского региона. Для него это жизненно важный вопрос. Поставки из Черноморья действительно влияют на повседневную жизнь и выживание многих людей на Ближнем и Среднем Востоке. И если взять, к примеру, Йемен, то 90% используемого в нем зерна импортируется из Причерноморья, из России и с Украины. Эти поставки нельзя заменить. Ни по количеству, ни по качеству — у них нет альтернатив.

Так что очевидно, что зерновая сделка спасает жизни. Эта сделка крайне важна. Мы непосредственно увидели влияние, которое это соглашение оказывает на регион. Когда были некоторые сомнения по поводу продления сделки, в считаные часы стоимость зерна выросла, оно стало совершенно недоступным для многих жителей региона. Так что мы можем только надеяться, что зерновая сделка будет сохранена — в основном из гуманитарных соображений.

— Вы упомянули Йемен. Какие еще страны зависят от зерновой сделки и ее дальнейшего существования?

— На Ближнем и Среднем Востоке это Ирак, Ливан, конечно, Сирия, Йемен, Египет. Но это лишь некоторые из них. Почти все эти страны на разном уровне зависят от поставок этого зерна. Так что эта сделка критически важна для Ближнего Востока.

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Справка «Известий» Черноморская зерновая инициатива, или зерновая сделка, была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов. Первый — о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного). Второй — о снятии ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сделку продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Срок ее действия истек 18 марта, потом соглашение пролонгировали еще на 60 дней — до 18 мая. 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стороны продлили сделку еще на два месяца — до 17 июля. 16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: если ООН не выполнит российскую часть сделки, то Москва не будет продлевать соглашение в июле. «‎‎К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года Стамбульский пакет до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть «пакета» по российскому аммиаку не действует», — уточнил Лавров.

«‎‎Многие местные жители до сих пор ночуют в убежищах»

— В начале февраля север Сирии и юг Турции пострадали от разрушительного землетрясения магнитудой 7,8. Как вы оцениваете ситуацию на севере арабской республики спустя полгода? Успеют ли местные власти построить жилье до наступления холодов?

— Землетрясение произошло в районе [Сирии], который уже серьезно пострадал от конфликта. Так что нельзя сказать, что до толчков там всё было в порядке. Землетрясение произошло вдобавок ко всем имеющимся бедам. В некоторых районах Сирии была вспышка COVID-19, а в ноябре 2022 года — вспышки холеры. Так что этот район был крайне уязвимым еще до землетрясения. Люди в регионе уже находились на пределе своих возможностей.

Что касается реального положения дел на севере Сирии: многие местные жители до сих пор ночуют в убежищах. На мой взгляд, восстановить дома к зиме будет сложно, это слишком короткий срок. Возможно, есть территории, где это может быть реализовано. Но в целом в районе, контролируемом правительством Сирии или в районе Идлиба (контролируется оппозиционными группировками. — «‎Известия»)‎, восстановить все дома так быстро будет тяжело.

Палаточные лагеря в провинции Идлиб Фото: Getty Images/picture alliance

— Как МККК работает в пострадавших от землетрясения районах на севере Сирии?

— В первую фазу наша помощь заключалась в поставке медицинских материалов, в оказании медицинской помощи. Мы отреагировали в течение первых часов после землетрясения.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить жизненно важные услуги в регионе и гарантировать, что ключевая инфраструктура — водоснабжение, электроснабжение и канализация — продолжит бесперебойно функционировать. Это одно из главных направлений нашей деятельности, потому что это наиболее устойчивый способ помочь людям. Ведь если эти системы выйдут из строя, последствия для населения в Сирии будут еще более травматичными.

«‎‎Сирийский кризис решит политика, а не гуманитарные организации»

— Я знаю, что МККК — нейтральная организация и старается избегать политизации вопросов помощи. Но я не могу не спросить вас о санкциях. Как западные рестрикции против Сирии влияют на работу комитета в этой стране, особенно в зоне землетрясения?

— Санкция как таковые — это политический акт. Я не хочу комментировать политические акты. Но уточню: для нас важно, что санкции предусматривают исключения и не влияют на нашу работу. Пару месяцев назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию с просьбой и требованием, чтобы для всех режимов, на которые распространяются санкции, делались исключения для гуманитарной деятельности. В связи с землетрясением некоторые исключения в системе санкций были сделаны. Но мы хотим, чтобы гуманитарные исключения из санкций были расширены и были общепринятым стандартом. Это вопрос требует политического обсуждения.

— В мае Лига арабских государств (ЛАГ) восстановила членство Сирии, остановленное в 2011 году. Как возвращение Дамаска в ЛАГ может повлиять на гуманитарную обстановку в стране? Ожидаете ли вы, что арабские страны будут больше участвовать в восстановлении Сирии?

— Позиция МККК всегда была одинаковой: сирийский кризис решит политика, а не гуманитарные организации. Я не думаю, что применение силы решит этот конфликт. Только политика.

Поэтому очевидно, что мы рассматриваем восстановление Сирии в ЛАГ как возможность. И это возможность попробовать что-то другое. Мы наблюдаем и надеемся, что все государства, вовлеченные в эти политические инициативы, поймут: нужно идти на компромиссы, когда вы пытаетесь заключить мир и стабилизировать территорию. А для этого требуется политическое мужество.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман обменивается рукопожатием с президентом Сирии Башаром Асадом перед саммитом Лиги арабских государств в Джидде, Саудовская Аравия, 19 мая 2023 года Фото: REUTERS/Courtesy of Saudi Royal Court/Bandar Algaloud

Для народа Сирии — зная, через что он проходит, — мы поощряем любую возможную политическую инициативу, которая может принести мир и стабильность. При этом политические сделки должны учитывать и гуманитарные соображения. Вы не можете не обращать внимания на проблемы, связанные с возвращением беженцев, проблемы, связанные с людьми, пропавшими без вести во время конфликта. У нас есть тысячи и тысячи семей, которые хотят знать, что случилось с их близкими. Также важна возможность доставлять гуманитарную помощь по всей территории Сирии.

Наш опыт показывает: если вы не интегрируете в политическую сделку гуманитарные соображения, стабильности достичь будет труднее.

«‎Оставаться нейтральным нелегко»‎

— Как вы оцениваете ситуацию в Судане? Стороны вновь начали взаимные атаки, несмотря на попытки Эр-Рияда и Вашингтона примирить армию и спецназ в этой стране. С начала противостояния в апреле в Судане погибло свыше 950 человек. Как в республике работает МККК?

— Я не курирую Судан, но я внимательно слежу за развитием событий в этой стране, поскольку конфликт развивается близко к границе с Египтом. Я думаю, что сейчас главная сложность — получить доступ в Хартум и в районы, пострадавшие от конфликта. У наших сотрудников были серьезные проблемы с безопасностью. Но мы решили остаться, не уезжать. Это действительно в характере МККК — мы не покидаем страну.

За последнюю неделю нам удалось доставить значительное количество медикаментов в различные больницы Судана. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы как можно больше медикаментов поступало в районы, пострадавшие от конфликта. Мы также обращаем внимание на ситуацию с водо- и электроснабжением.

Жители Хартума заряжают свои мобильные телефоны в доме одного из волонтеров, Судан, четверг, 25 мая 2023 года Фото: AP

Пару дней назад детский дом в Хартуме оказался в эпицентре насилия. И нам удалось эвакуировать этих детей, потому что как нейтральная организация мы можем общаться со всеми сторонами конфликта. Мы смогли договориться о своего рода гарантиях безопасности для их эвакуации. И я действительно пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть важность такой нейтральной организации, как МККК. Оставаться нейтральным нелегко.

Я действительно понимаю, что в нынешних политических условиях, когда многие вещи стали черными или белыми, организацию, которая пытается оставаться вне этих очень поляризованных политических дебатов, нелегко понять и нелегко принять. Но мы видим результаты нашей работы для людей, которым мы пытаемся помочь и защитить. Потому, я считаю, стоит задуматься о необходимости сохранить этот нейтральный статус.