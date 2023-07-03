«Зерновая сделка выродилась из гуманитарного проекта в коммерческий»

Россия открыта для дипломатического урегулирования украинского кризиса, однако перспективы сейчас достаточно туманны, поскольку Киев и Запад продолжают делать ставку на использование военной силы. Об этом заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Также дипломат оценил перспективы продления зерновой сделки, отметив: она превратилась в коммерческий проект, а нынешнее положение дел не дает РФ оснований соглашаться на сохранение статус-кво. Помимо этого, постпред выразил надежду, что Москве не придется рассматривать варианты с денонсацией ДСНВ. Об этом, а также влиянии санкций и русофобной политике Запада — в эксклюзивном интервью Геннадия Гатилова «Известиям».

«Вашингтону необходимо отказаться от деструктивного курса»

— В феврале российские власти приняли решение о приостановлении участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а недавно США приняли контрмеры. Насколько важно для международной безопасности это соглашение, заключенное еще в 2010-м?

— Значение ДСНВ для поддержания международной безопасности и стратегической стабильности трудно переоценить. В свое время Россия совместно с США приложила немало усилий для того, чтобы заключить это важнейшее соглашение, которое совершенно точно отвечает интересам не только наших двух стран, но и всего остального мира. При этом, и я хочу это особо подчеркнуть, именно РФ выступила инициатором продления ДСНВ в 2021 году на пять лет без предварительных условий.

Конечно, мы рассчитывали на то, что США будут полностью выполнять свои обязательства, однако, к сожалению, это оказалось не так. Не буду перечислять наши претензии к американской стороне, они хорошо известны. Скажу лишь, что решение о приостановлении ДСНВ стало вынужденной реакцией России на совокупность многих факторов, сделавших по вине США невозможным полноценное и эффективное функционирование этого международно-правового инструмента.

И речь здесь идет не о каких-то «измышлениях», как это пытаются представить наши бывшие американские партнеры, а о существенном нарушении Вашингтоном ДСНВ и коренном изменении обстоятельств для его выполнения российской стороной по сравнению с теми, в которых договор разрабатывался и заключался.

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК «Ярс» Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Что касается объявленных США в конце мая так называемых контрмерах — речь идет о прекращении с 1 июня передачи нам информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, — то мы приняли их к сведению, и не более того. Ведь, принимая решение о приостановлении договора, прекратив передавать наши данные, мы не рассчитывали, что американцы в одностороннем порядке продолжат делиться с нами своей информацией. Этот вопрос, по сути, оставался на усмотрение США.

Другое дело, понимая ценность и значимость договора, мы все-таки надеемся, что американская сторона, на словах декларируя приверженность ДСНВ и готовность предпринять усилия для его сохранения, начнет наконец предпринимать практические шаги в этом направлении.

Вашингтону прежде всего необходимо отказаться от деструктивного курса на нанесение России стратегического поражения , осуществить конкретные действия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его дееспособности. Призываем американскую сторону, в том числе здесь в рамках конференции по разоружению, именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ исключены.

— Есть ли вероятность, что какая-то из сторон в итоге примет решение о денонсации СНВ-3?

— Надеемся, что здравый смысл у наших бывших партнеров рано или поздно восторжествует, и нам не придется рассматривать варианты с денонсацией ДСНВ. Хотелось бы, чтобы вместо этого мы смогли начать обсуждать договор, который мог бы прийти на смену ДСНВ после февраля 2026 года.

Запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во время эксплуатационных испытаний на базе ВВС Ванденберг, Калифорния, США Фото: Global Look Press via ZUMA Press/U.S. Air Force

«Нуждающимся странам достается лишь символический минимум»

— Еще одной крайне важной темой в рамках безопасности, но уже продовольственной, остается будущее зерновой сделки, срок которой истекает 18 июля. При этом всё чаще появляются заявления, что эта дата станет последним днем действия стамбульских соглашений, поскольку требования России не выполняются. Есть ли прогресс хотя бы по одному из них?

— Реализация меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта — неотъемлемой части пакетных стамбульских договоренностей — по-прежнему пробуксовывает. Несмотря на попытки ооновской команды, остаются нерешенными пять системных задач: переподключение профильного Россельхозбанка к системе SWIFT,

Тольятти – Одесса, возобновление поставок запчастей и техники для нужд сельского хозяйства и производства удобрений, транспортная логистика и страхование, разблокирование замороженных активов российских компаний. Прогресс по большинству из них заблокирован западными столицами.

Серьезным ударом по стамбульским договоренностям стал подрыв киевским режимом аммиакопровода в Харьковской области. Этот объект критической инфраструктуры имел важнейшее значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, ведь через него ежегодно прокачивалось 2 млн т сырья. Таких объемов достаточно, чтобы произвести продукты питания для 45 млн человек. Диверсия наглядно подтвердила, что украинская сторона никогда не была заинтересована в перезапуске аммиакопровода. Теперь же этот вопрос вообще отодвинут на далекую перспективу.

На этом фоне российские производители и поставщики сельхозпродукции и удобрений по-прежнему вынуждены преодолевать многочисленные препоны, связанные с осуществлением банковских платежей, транспортировкой и страхованием грузов. Повышенные издержки, усложненная логистика и возросшие риски провоцируют снижение физической доступности и рост стоимости соответствующих товаров на мировых рынках, что, в свою очередь, негативно отражается на глобальной продовольственной безопасности.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Каковы шансы, что зерновая сделка всё же будет продлена в июле?

— Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект. Она преимущественно работает на снабжение украинским зерном и фуражом стран с высоким уровнем доходов, в том числе государств ЕС. Нуждающимся странам достается лишь символический минимум, не превышающий 3%, крохи с барского стола. К этому следует добавить, что коридоры, по которым идут корабли в украинские порты и обратно, регулярно используются украинцами для запуска морских беспилотников военного назначения.

Россия неоднократно продлевала сделку в надежде на позитивные изменения. Однако то, что мы сейчас наблюдаем, не дает нам оснований соглашаться на сохранение статус-кво. Вместе с тем наша страна как ответственный мировой поставщик осознает проблемы, с которыми сталкиваются государства Азии, Африки и Латинской Америки. Мы предпринимаем посильные шаги для нивелирования негативного эффекта от деструктивной политики Запада, а также для обеспечения доступа бедных стран к сельхозпродукции. Наглядный пример — кампания по безвозмездной передаче российских удобрений нуждающимся странам.

«Своих целей санкции не достигли»

— 23 июня ЕС принял уже 11-й пакет санкций. Стоит ли ожидать продолжения рестрикционной политики или же давление на РФ может в скором времени снизиться?

— Я сильно сомневаюсь, что в обозримом будущем мы увидим какие-либо послабления в санкционном режиме со стороны ЕС и примкнувшей к нему Швейцарской Конфедерации, которая на днях ожидаемо согласилась утвердить 11-й пакет рестрикций. Скорее наоборот. Западные силы, руководящие [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой, прекрасно отдают себе отчет, что никакие меры давления на нашу страну не смогут повлиять на ее внешнеполитический курс и не заставят РФ поступиться своими ключевыми интересами в сфере безопасности.

Вместе с тем Брюсселю необходимо играть на внутреннюю и заокеанскую публику, демонстрируя «плоды» проделанной работы по «борьбе с Кремлем». Дал ли какой-либо из принятых пакетов конкретный результат, на который рассчитывали его авторы? Вот этим вопросом мало кто задается. А если и задается, то ответ здесь очевиден: своих целей санкции не достигли.

На Западе продолжают жить в отрыве от реальных событий, пребывая в ложном ощущении своего морального и экономического превосходства. Тот факт, что страны мирового большинства не разделяют их позицию и не хотят присоединяться к односторонним санкционным мерам в попытке повлиять на «неугодные» государства, они упорно игнорируют. Российская экономика тем временем адаптируется и продолжает демонстрировать стабильный рост.

Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

— Повлияли ли ограничительные меры на работу постпредства России?

— Что касается влияния, которые оказывают на работу нашего постпредства в Женеве антироссийские санкции ЕС и США, то определенные проблемы политического и финансового характера, конечно, возникли, однако все они решаются. Постпредство в полном объеме и без перебоев выполняет возложенные на него задачи. Я и мои коллеги готовы продолжать трудиться в любых условиях.

«Усилия ООН по Украине парализованы»

— В последнее время всё чаще стали поступать планы по урегулированию конфликта на Украине. В частности, Индонезия предложила, по сути, «корейский сценарий» действий с созданием демилитаризованной зоны под контролем ООН. Насколько оно реалистично? И о чем говорит рост предложений по мирному урегулированию?

— РФ с уважением относится к усилиям стран, организаций и отдельных лиц по поиску развязок украинского кризиса. Таких предложений и инициатив было уже немало. Недавно с аналогичными идеями выступила группа африканских стран. Это отражает растущее понимание, что нынешняя ситуация вокруг Украины несет серьезные угрозы не только для региональной, но и общемировой безопасности.

РФ остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта. Однако киевский режим и его хозяева продолжают тешить себя надеждой, что им удастся нанести нашей стране «стратегическое поражение», и обставляют любые возможности для диалога нереалистичными, заранее непроходными предусловиями. Не следует забывать, что РФ изначально выступала за мирное урегулирование. Именно на это были направлены Минские договоренности. Однако Киев и его западные кукловоды, как выяснилось, даже не планировали их выполнять, а готовились к реализации силового сценария.

Для содействия мирному урегулированию требуется адресная работа с киевским режимом и стоящим за ним коллективным Западом. Украинскую сторону необходимо убедить прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, а западников — отказаться от накачки Украины оружием и направления туда наемников. Трагедия сложившейся ситуации в том, что жертвой русофобской и человеконенавистнической политики Зеленского и его кураторов стал исторически и культурно близкий нам украинский народ, который будет ощущать на себе последствия преступных действий своих властей еще очень долгое время.

Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи, апрель 2022 года Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— При этом в прошлом году в ООН заявляли, что генсек Антониу Гутерриш готов выступить в качестве посредника в переговорах Москвы и Киева, но только если обе стороны согласятся. Может ли участие организации сыграть положительную роль в урегулировании конфликта?

— Украинский кризис стал одним из наиболее серьезных испытаний для ООН, в том числе ее потенциала по реагированию на угрозы международному миру и безопасности — приоритетной задачи для всемирной организации, согласно уставу. При этом до сих пор она, как представляется, не смогла проявить себя в качестве беспристрастной стороны.

Секретариат ООН, да и руководство всех других организаций системы ООН под воздействием коллективного Запада, как правило, предпочитают воздерживаться от прямой критики в адрес Киева , в том числе за вопиющие нарушения международного гуманитарного права. При этом не стесняются при каждом удобном случае выдвигать претензии в наш адрес, активно продвигая тезис, что все подобные преступления — так или иначе результат действий России.

Еще один весьма показательный пример — последовательное игнорирование генсеком наших предупреждений и призывов сделать максимум, чтобы не допустить разрушения Каховской ГЭС. Как ни печально, можно констатировать, что секретариат отошел от принципов беспристрастности и равноудаленности, которые закреплены в ст. 100 устава и призваны лежать в основе его деятельности.

— Получается, ООН в рамках нынешнего кризиса оказалась неэффективна?

— Усилия ООН по Украине парализованы нежеланием прислушиваться к нашей точке зрения или какой-либо иной. Фактически эта организация, и в первую очередь Генеральная Ассамблея, превращена западниками в площадку для голословных обвинений в адрес РФ и тиражирования спекуляций в контексте украинского кризиса.

С подачи украинцев и при помощи коллективного Запада ООН стала инструментом для продвижения политизированных антироссийских инициатив и рассмотрения вздорных идей. При этом не секрет, что поддержка таким одиозным начинаниям обеспечивается за счет того, что западники бесцеремонно выкручивают руки другим делегациям.

В общем, пока нет реальных признаков того, что ООН и сам генсек могут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

Россия сохраняет открытой дверь для политико-дипломатического разрешения кризиса, однако перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны из-за того, что Киев и его западные кураторы продолжают делать ставку на использование военной силы. Не говоря уже о том, что киевский режим на законодательном уровне запретил проведение переговоров с Москвой.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Наши оппоненты готовы разрушить любые самые мирные и благие инициативы»

— В мае стало известно о закрытии московского офиса Всемирной организации здравоохранения и переносе его в Копенгаген. Как вы оцениваете такое решение?

— Речь не идет о полном сворачивании присутствия ВОЗ в нашей стране. Представитель организации в РФ продолжает работу. При этом фактическое закрытие успешно функционировавшего географически удаленного офиса (ГУО) ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) и их профилактике, финансировавшегося РФ, стало серьезным ударом по всему региону. Созданный по нашей инициативе офис был уникальным мировым центром по обмену передовым опытом и экспертизой. Его деятельность неизменно получала самую высокую оценку и поддержку со стороны отечественных и международных профильных институтов.

Решение о прекращении работы ГУО в Москве носит исключительно политизированный характер и не имеет ничего общего с вопросами здравоохранения. И это тоже признается многими. Оно было инспирировано и продавлено Украиной и группой стран ЕС с единственной целью — наказать нашу страну, нанеся ей репутационный ущерб. Однако реальными пострадавшими в этой ситуации оказались государства СНГ, на поддержку которых в первую очередь была ориентирована деятельность ГУО.

Очевидно, что западные страны, которые на словах пытаются выставить себя главными поборниками общечеловеческих ценностей, на деле готовы легко пожертвовать здоровьем и благополучием простых людей ради удовлетворения своих геополитических амбиций.

— Были ли закрыты еще какие-то офисы организаций системы ООН в России?

— Прекратила работу базировавшаяся в Москве группа региональной поддержки Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Сотрудники переведены в недавно открытый офис ЮНЭЙДС в Бонне.

Никаких серьезных консультаций с российской стороной по вопросам функционирования московских офисов организаций системы ООН в сфере здравоохранения не проводилось. По сути, нас ставили перед фактом прекращения их работы. В качестве оправданий говорили о неких технических проблемах, в частности, с переводом платежей. На самом деле в основе решений лежит нескрываемое стремление коллективного Запада ограничить возможности нашей страны использовать механизмы системы ООН для наращивания конструктивного взаимодействия с дружественными странами в интересах эффективного реагирования на вызовы в сфере здравоохранения.

Фото: Global Look Press/imago images.de/Sascha Steinach

Наши оппоненты, ослепленные пещерной русофобией и ненавистью к РФ, готовы разрушить любые самые мирные и благие инициативы, которые успешно реализовывались даже во времена холодной войны.

Показательна ситуация с финансированием метеорологического синтезирующего центра «Восток» (МСЦ-В) в Москве, функционирующего в рамках конвенции Европейской экономической комиссии ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.

Центр был создан в начале 1980-х в качестве научного вспомогательного органа конвенции, ответственного за разработку математических моделей переноса загрязнителей. Но в декабре прошлого года делегации ЕС, Великобритании, Канады и США с подачи Украины, злоупотребив своим численным доминированием, добились решения, предполагающего возможность переноса МСЦ-В.

В итоге центр не получил в полном объеме финансирование, в том числе за уже выполненную в течение 2022 года работу. Деятельность международных ученых оказалась заблокирована по сугубо политическим причинам.