Всемирная организация здравоохранения этой весной объявила об окончании пандемии коронавируса или, точнее, сняла с него объявленный ранее статус чрезвычайной ситуации международного значения, однако полностью забывать о распространении инфекции пока рано. Чему человечество научил COVID-19, как идет работа над проектами по защите психического здоровья людей и какие заболевания в обозримом будущем могут угрожать жителям европейской части планеты, «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

— В начале мая ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса. За три года болезнь унесла жизни минимум 20 млн человек. Чему, на ваш взгляд, научила нас пандемия?

— Хотела бы отметить, что ВОЗ никогда не провозглашала пандемию коронавируса. В январе 2020 года гендиректор организации назвал вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного значения. Это особый термин для глобального здравоохранения, он означает, что правительства всех стран должны отнестись к ситуации как к угрозе здоровью населения и работать вместе. А пандемия просто означает распространение определенного заболевания по миру. Этот термин озвучили на пресс-конференции три месяца спустя, но мир быстрее и острее среагировал на это слово. Мы сделали выводы и сейчас пересматриваем классификацию международных медико-санитарных правил (один из основополагающих документов ВОЗ. — Ред.).

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Что касается чрезвычайной ситуации глобального здравоохранения — действительно, этот статус был снят. Решение принято после дискуссии экспертов из разных стран, в том числе российских. Отмечу, это не значит, что угроза коронавируса полностью исчезла. Инфекция существует, но изменился общий иммунитет. Мы все видели, насколько опасен коронавирус, и пандемия доказала, что мир был не готов к настолько массовому заболеванию. И в бедных, и в богатых странах нагрузка на здравоохранение выросла в разы, тысячам пациентов требовался кислород и тщательный уход, а все остальные вопросы, как медицине, так и в экономике, как будто отошли на второй план.

Пандемия научила нас, что угрозы такого масштаба необходимо моделировать и отрабатывать заранее, чтобы в дальнейшем избежать проблем с координацией в обществ. Это вопросы не только здравоохранения, но и работы по информированию населения. Свежий пример: на днях у меня спросили, почему для ПМЭФ всё еще нужно делать ПЦР-тест. Потому что форум такого масштаба — это суперспредер (суперраспространитель. — Ред.). Уроки пандемии показывают, что в некоторых странах взрывной рост заболевших фиксировался именно после массовых мероприятий, а ведь вирус всё еще существует.

Благодаря профилактике мы работаем с рисками, сохраняем жизни и экономику. Вы же знаете поговорку, что каждый доллар, вложенный в профилактику, экономит 35 долларов прибыли государству. Россия вместе с другими странами участвует в пересмотре международных медико-санитарных правилах, обсуждает процессы совместной работы и координации стран.

— По данным Роспотребнадзора, ущерб от коронавируса в России составил не менее 1,6 трлн рублей. Есть ли у ВОЗ аналогичные расчеты для Европы или даже для всего мира? Какой экономический ущерб нанесла пандемия?

— Рассчитать экономический ущерб очень сложно. ВОЗ в этом случае опирается на данные МВФ, который заявлял о $13,8 трлн ущерба.

По данным ВОЗ, из-за ковида в первый год, с января 2020 по май 2021 года, погибли минимум 11,6 тыс. медработников. Цифра может быть и выше: здесь мы опираемся на статистику стран, которые передавали ВОЗ отчеты. Для нас это самые большие потери, годы преждевременной смертности. Добавьте к этому инвалидность и потери из-за продолжительности коронавируса. Чтобы точно рассчитать экономический ущерб, нам потребуется помощь других международных агентств.

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Но самое главное — не экономические потери, а шаг назад, который мы сделали в достижении 17 целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Прогресс, которого мы достигли в 2019 году, сегодня потерян , и сейчас самое главное — наверстать этот пробел. Самое главное — постараться к 2030 году все-таки достичь этих целей. Россия также внесла корректировки в свой план развития до 2030 года.

— Если отмена статуса пандемии не означает, что коронавирус исчез, стоит ли ожидать появления новых штаммов и насколько это может быть опасно?

— Вирус никуда не ушел, он продолжает циркулировать вокруг и мутировать. Важно не терять бдительность. Отмечу, что массовая вакцинация и иммунитет переболевших привнесли свой положительный эффект. Однако дать 100% гарантии, что нового всплеска не будет, мы не можем. Все 194 страны ведут мониторинг и еженедельно передают ВОЗ статистику о новых заболеваниях и количестве умерших. Например, в мае 2023 года в мире было зарегистрировано 12 тыс. смертей от коронавируса на 20 млн заболевших.

— Нужна ли сегодня ревакцинация, и если да, то как часто? Пока продолжалась пандемия, российский Минздрав рекомендовал каждые полгода обновлять прививку. Есть ли сегодня подобные рекомендации у ВОЗ?

— Вопросами ревакцинации занимается специальная рабочая группа. Сегодня группам риска рекомендуют раз в полгода обновлять прививку, поскольку именно они оказались наиболее уязвимы в пандемию. Речь идет о пожилых и людях с низким иммунитетом и хроническими болезнями. Но решение о прививке должно приниматься на основе врачебного осмотра и анализов.

— В ходе ежегодной ассамблеи ВОЗ глава организации призвал мир готовиться к смертельной пандемии, которая будет страшнее, чем коронавирус. Известно ли сегодня, что это может быть за патоген, есть ли случаи заражения?

— Нет. Задачей доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса было предупредить, призвать мир быть готовым к любой инфекционной угрозе и быстро на нее среагировать, чтобы она не распространилась также массово, как коронавирус. О каком-то конкретном вирусе или бактерии речи не идет.

— Что ж, будем надеяться, что ничего более опасного ждать не стоит. Еврокомиссия и ВОЗ намерены на весь мир распространить опыт ковид-сертификатов. О чем идет речь?

— Речь идет о цифровизации прививочных сертификатов, чтобы каждый человек мог посмотреть, какие прививки ему в жизни делали. Идеи использовать ковид-сертификат как паспорт нет, а сам вопрос еще в стадии обсуждения.

— Теперь о другой проблеме. ВОЗ планировала представить так называемый индекс одиночества и заняться укреплением психического здоровья в ЕС. Насколько остро эта проблема стоит перед миром сегодня?

— Психическое (ментальное) здоровье снова в центре внимания. Ограничения в годы пандемии наглядно показали, как разрушительно действует одиночество. По статистике некоторых стран, одиноким себя чувствует каждый третий гражданин. При этом четких параметров, чтобы оценить ущерб (как мы можем рассчитать это с корью или полиомиелитом), для одиночества пока нет. Нам необходим инструмент, который покажет, как одиночество влияет на людей, что одиноких в мире становится больше. Тогда можно будет организовать медицинскую и социальную поддержку таким людям, направить на это средства — этот подход должен стать приоритетом для государственных систем здравоохранения.

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В Европе есть коалиция по психическому здоровью, там обсуждают, как подключить к решению проблемы актеров, медиков, правительство и бизнес.

Например, в России сегодня при поддержке правительства разрабатывается пилотный проект, чтобы оценить восприимчивость молодежи к суицидальным настроениям. Проект ведут российские эксперты на базе данных в трех российских регионах. Он позволит заблаговременно выявлять наиболее уязвимых молодых людей и работать с ними, оказывать им поддержку. По нашим данным, своевременная поддержка помогла снизить число попыток суицида. Надеемся обсудить этот вопрос на конгрессе психиатров в Екатеринбурге, а в дальнейшем поделиться опытом российских экспертов со странами СНГ, Центральной Азии и далее.

— Каковы перспективы ВОЗ в нынешней мировой политической и экономической ситуации? Сохранится ли финансирование организации в прежних объемах? Прежним останется ли состав ее и ждут ли, возможно, Всемирную организацию здравоохранения какие-то реформы?

— В 2023 году исполняется 75 лет с момента, когда вступил в силу устав ВОЗ. Мы очень благодарны государствам-членам, которые подтвердили в ходе ассамблеи ВОЗ в мае, что финансирование организации возрастет, то есть возрастут отчисления стран-участниц. Структура ВОЗ описана в уставе организации, и изменений там не планируется. У нас по-прежнему 194 страны-участницы, представители которых голосуют и принимают решения. У нас 150 представительств во всем мире, планируется открыть офис на Кипре.

Растет обмен опытом, в том числе им делится Россия, за что я хотела бы поблагодарить и Минздрав, и Роспотребнадзор, и все институты, с которыми мы сотрудничаем. Россия может делиться своим опытом на всех площадках: и глобальных, и региональных.

— Однако московский офис ВОЗ недавно был закрыт. С чем это связано?

— Сразу отмечу, что представительство ВОЗ в России было открыто в 1998 году, и оно работает как и прежде. Закрыт был офис, предоставленный нам за проект по профилактике неинфекционных заболеваний. Я как представитель ВОЗ не могу обсуждать решения государств-членов, это решение было принято на спецсессии.

— В заключение назовите, пожалуйста, самые серьезные заболевания, которые сегодня угрожают европейскому региону и особенно россиянам?

— Прежде всего речь идет о неинфекционных заболеваниях. Например, если у вас постоянно болит плечо, а вы настолько привыкли, что даже забываете об этом. Инфаркты, инсульты и диабеты стали нормой, а так быть не должно. Что касается инфекционных заболеваний, то коронавирус по-прежнему с нами, и за мутациями вируса следят. Также остается грипп, корь, полиомиелит. За всеми этими вирусами постоянно следят, и я надеюсь, что они не станут причиной для новой чрезвычайной ситуации.