«После того как мы отвели войска, киевские власти выбросили все на свалку истории»

Украинские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с РФ. Но после отвода российских войск от Киева они выбросили его на свалку истории . Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главами делегации африканских государств 17 июня. Во время переговоров он продемонстрировал документ, включавший положения о нейтралитете и гарантиях безопасности . Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование , заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как Африка предлагает завершить конфликт и что об этом думает российская сторона, — в материале «Известий» .

Африканские гости

После выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, которое, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в большей части мира вызвало огромный интерес, Владимир Путин остался работать в Северной столице. Перед еще одним ожидаемым событием — встречей с делегацией глав африканских государств — президент успел принять участие в церемонии подъема трех исторических флагов: России, СССР и Российской империи .

Владимир Путин предпочел наблюдать за событием с воды, причалив на белом катере к акватории Финского залива. Флагштоки высотой почти 180 м разместили в парке 300-летия Петербурга перед Лахта-центром. Мероприятие было приурочено к памятным датам их учреждения: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет — советскому и 330 — триколору.

В середине дня президент вернулся к международным рабочим вопросам. Для обсуждения мирного плана по Украине с африканскими политиками была выбрана бывшая резиденция великих князей Романовых — Константиновский дворец в Стрельне.

При этом 16 июня делегация, состоящая из лидеров ЮАР, Союза Коморских Островов, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта, а также представителей Уганды и Республики Конго, встретилась в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским . Затем политики направились в Польшу, а уже оттуда — в Петербург.

Их путешествие, однако, не обошлось без приключений. Вечером 15 июня в варшавском международном аэропорту оказался заблокирован самолет с 120 сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые прибыли из ЮАР и намеревались сопровождать миротворческую делегацию в Киев . В службе безопасности южно-африканского лидера даже обвинили польские власти в попытке саботажа. Варшава уточнила, что члены делегации имели при себе оружие, для которого не было разрешения на ввоз.

Журналисты с заблокированного рейса пожаловались, что после того как им разрешили покинуть борт самолета, им пришлось провести ночь в отеле без багажа. Тем временем лидер ЮАР Сирил Рамафоса вместе с другими членами миссии добирался до Киева из Польши поездом.

Возвращение к переговорам

До последнего момента оставалось загадкой, с какими именно предложениями приедут политики. Как заявил утром 16 июня помощник президента Юрий Ушаков, в России не видели проект документа африканской инициативы по Украине .

Однако позднее в этот же день на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины глава ЮАР Сирил Рамафоса представил десять основных пунктов африканского мирного плана :

— урегулирование конфликта мирным путем;

— переговоры о мире должны начаться как можно скорее;

— деэскалация с обеих сторон;

— обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с уставом ООН;

— гарантии безопасности для всех стран;

— обеспечение движения зерновых и удобрений обеих стран;

— гуманитарная поддержка пострадавших;

— урегулирование вопроса обмена пленными и возвращения детей;

— «послевоенное восстановление»;

— более тесное взаимодействие со странами Африки.

Эти десять элементов Сирил Рамафоса представил и на встрече глав делегации с Владимиром Путиным. Лидер ЮАР подчеркнул, что настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить конфликт. Сенегальский глава Маки Салл заметил, что мирный диалог между Россией и Украиной должен быть построен на принципах Устава ООН .

Логика конфликта

Владимир Путин подчеркнул на встрече с африканской делегацией, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Он также напомнил об уже прошедших переговорах: президент продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле .

— Он так и называется — «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» . Именно о гарантиях, о которых сказал президент Южно-Африканской Республики. 18 статей, — сказал российский лидер.

При этом он заметил, что в документе прописали все — «до единиц боевой техники и личного состава». Также в договоре были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Журналисты кремлевского пула опубликовали приложение к документу. Согласно нему, Россия предлагала, чтобы численность ВС Украины не превышала 85 тыс. человек, Кроме того, национальной гвардии — не более 15 тыс. человек, а количество танков — 342 единицы. В документе прописаны и другие виды вооружения, включая ББМ ил ПТРК.

— После того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться , — заявил Владимир Путин.

И несмотря на подобные действия, Россия открыта к переговорам. Однако, как заметил лидер РФ, в Киеве от них отказались.

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что все проблемы на Украине начались после переворота в 2014 году, который был поддержан западными спонсорами.

Россия имела право признать новые территории сначала независимыми, а затем — в соответствии с 51 статьей устава ООН — оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне , уточнил глава РФ. По его словам, эта логика безупречна с точки зрения международного права и устава ООН.

— Мы готовы, и об этом неоднократно говорил президент [Владимир] Путин, рассматривать все инициативы, и мы высоко ценим попытки, попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины, — сказал «Известиям» Дмитрий Песков.

«Дети — святое дело»

Российский президент прокомментировал и другие пункты африканской инициативы. В частности, Владимир Путин заявил, что РФ абсолютно легально вывозила детей с Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями.

— Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот, что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями , — сказал глава РФ.

Что касается обмена пленными, то Россия выступает за продолжение этого процесса.

— По поводу военнопленных — этот процесс идет. И я благодарен за то, что вы упомянули об этом. Очень многое делает для этого и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и другие наши партнеры и друзья . И мы готовы продолжать этот процесс, — сказал Владимир Путин.

Во время переговоров стороны затронули и необходимость урегулирования продовольственного кризиса . Поставки зерна с Украины на мировые рынки не решают проблему голода, заявил Владимир Путин.

По состоянию на 15 июня из украинских портов вывезено 31,7 млн т сельхозпродукции, однако в беднейшие страны ушло чуть более 3%. По словам президента России, «европейские неоколониальные власти, а по сути — американские», в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. «Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сегодня», — добавил он.

— Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело . Дело со стороны договаривающихся государств или объединений. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не была, — заявил «Известиям» Дмитрий Песков.

На встрече также обсуждалось сотрудничество Москвы с африканским континентом. Владимир Путин выразил надежду, что на саммите «Россия — Африка» удастся определить новые перспективы взаимодействия. Он состоится в Петербурге 26-29 июля.

Перспективы посредничества

Итоги закрытой части переговоров журналистам обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров. Африканские коллеги заинтересованы в содействии достижению справедливого урегулирования ситуации на Украине , отметил он. При этом Россия, «в отличие от бывших западных партнеров» не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию стран.

— Главный вывод из сегодняшней беседы: наши партнеры из Африканского союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и проявили понимание того, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте, — сказал Сергей Лавров.

Впрочем, инициатива африканской делегации так и не была зафиксирована на бумаге . Глава МИД РФ обратил внимание, что африканские представители выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, и в частности, наиболее близкие им китайские инициативы: чтобы в мире не было двойных стандартов, двусторонних санкций и соблюдались все принципы Устава ООН.

Визит на Украину и в Россию — это стандартный маршрут для таких посредников, сказал «Известиям» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

— Китайская делегация тоже была в обеих странах. Особенность этой миссии в том, что она реализуется под эгидой частного фонда, у которого есть связи с Европой. Это важный фактор, который стоит учитывать , — заметил он.

По его словам, примечательно, что ряд президентов-тяжеловесов — в частности, лидеры Египта и Уганды — в последний момент отказались от визита. Это может свидетельствовать об их неуверенности в успехе миссии или, например, о желании отложить визит до саммита «Россия — Африка». Мероприятие будет проходить примерно через месяц, и этим же президентам нужно снова будет ехать в Петербург, отметил эксперт.

Как заявил ранее Дмитрий Песков, сейчас список тех, кто подтвердил свое участие в саммите, «весьма внушительный». Однако он не стал уточнять, прилетят ли на него те, кто прибыл с визитом 17 июня.

Стоит отметить, что делегаты по-разному оценивают конфликт на Украине. Например, на Генассамблее ООН Уганда, Конго и ЮАР не стали голосовать по резолюции с осуждением действий России, а Египет, Замбия, Сенегал и Коморские Острова документ поддержали .

Посредничество по украинскому кризису — способ заявить о том, что африканские страны требуют себе большего представительства в мировых делах , подчеркнул Всеволод Свиридов. Кроме того, кризис действительно влияет на экономическое положение ряда из них. Не так сильно, как это демонстрируют медиа. Однако, действительно, и продовольствие, и энергоносители подорожали, поэтому очевидно, что страны континента заинтересованы в том, чтобы конфликт закончился как можно скорее.