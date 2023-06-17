«После того как мы отвели войска, киевские власти выбросили все на свалку истории»
Украинские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с РФ. Но после отвода российских войск от Киева они выбросили его на свалку истории. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главами делегации африканских государств 17 июня. Во время переговоров он продемонстрировал документ, включавший положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование, заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как Африка предлагает завершить конфликт и что об этом думает российская сторона, — в материале «Известий».
Африканские гости
После выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, которое, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в большей части мира вызвало огромный интерес, Владимир Путин остался работать в Северной столице. Перед еще одним ожидаемым событием — встречей с делегацией глав африканских государств — президент успел принять участие в церемонии подъема трех исторических флагов: России, СССР и Российской империи.
Владимир Путин предпочел наблюдать за событием с воды, причалив на белом катере к акватории Финского залива. Флагштоки высотой почти 180 м разместили в парке 300-летия Петербурга перед Лахта-центром. Мероприятие было приурочено к памятным датам их учреждения: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет — советскому и 330 — триколору.
В середине дня президент вернулся к международным рабочим вопросам. Для обсуждения мирного плана по Украине с африканскими политиками была выбрана бывшая резиденция великих князей Романовых — Константиновский дворец в Стрельне.
При этом 16 июня делегация, состоящая из лидеров ЮАР, Союза Коморских Островов, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта, а также представителей Уганды и Республики Конго, встретилась в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Затем политики направились в Польшу, а уже оттуда — в Петербург.
Их путешествие, однако, не обошлось без приключений. Вечером 15 июня в варшавском международном аэропорту оказался заблокирован самолет с 120 сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые прибыли из ЮАР и намеревались сопровождать миротворческую делегацию в Киев. В службе безопасности южно-африканского лидера даже обвинили польские власти в попытке саботажа. Варшава уточнила, что члены делегации имели при себе оружие, для которого не было разрешения на ввоз.
Журналисты с заблокированного рейса пожаловались, что после того как им разрешили покинуть борт самолета, им пришлось провести ночь в отеле без багажа. Тем временем лидер ЮАР Сирил Рамафоса вместе с другими членами миссии добирался до Киева из Польши поездом.
Возвращение к переговорам
До последнего момента оставалось загадкой, с какими именно предложениями приедут политики. Как заявил утром 16 июня помощник президента Юрий Ушаков, в России не видели проект документа африканской инициативы по Украине.
Однако позднее в этот же день на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины глава ЮАР Сирил Рамафоса представил десять основных пунктов африканского мирного плана:
— урегулирование конфликта мирным путем;
— переговоры о мире должны начаться как можно скорее;
— деэскалация с обеих сторон;
— обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с уставом ООН;
— гарантии безопасности для всех стран;
— обеспечение движения зерновых и удобрений обеих стран;
— гуманитарная поддержка пострадавших;
— урегулирование вопроса обмена пленными и возвращения детей;
— «послевоенное восстановление»;
— более тесное взаимодействие со странами Африки.
Эти десять элементов Сирил Рамафоса представил и на встрече глав делегации с Владимиром Путиным. Лидер ЮАР подчеркнул, что настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить конфликт. Сенегальский глава Маки Салл заметил, что мирный диалог между Россией и Украиной должен быть построен на принципах Устава ООН.
Логика конфликта
Владимир Путин подчеркнул на встрече с африканской делегацией, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Он также напомнил об уже прошедших переговорах: президент продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле.
— Он так и называется — «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Именно о гарантиях, о которых сказал президент Южно-Африканской Республики. 18 статей, — сказал российский лидер.
При этом он заметил, что в документе прописали все — «до единиц боевой техники и личного состава». Также в договоре были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Журналисты кремлевского пула опубликовали приложение к документу. Согласно нему, Россия предлагала, чтобы численность ВС Украины не превышала 85 тыс. человек, Кроме того, национальной гвардии — не более 15 тыс. человек, а количество танков — 342 единицы. В документе прописаны и другие виды вооружения, включая ББМ ил ПТРК.
— После того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться, — заявил Владимир Путин.
И несмотря на подобные действия, Россия открыта к переговорам. Однако, как заметил лидер РФ, в Киеве от них отказались.
Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что все проблемы на Украине начались после переворота в 2014 году, который был поддержан западными спонсорами.
Россия имела право признать новые территории сначала независимыми, а затем — в соответствии с 51 статьей устава ООН — оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне, уточнил глава РФ. По его словам, эта логика безупречна с точки зрения международного права и устава ООН.
— Мы готовы, и об этом неоднократно говорил президент [Владимир] Путин, рассматривать все инициативы, и мы высоко ценим попытки, попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины, — сказал «Известиям» Дмитрий Песков.
«Дети — святое дело»
Российский президент прокомментировал и другие пункты африканской инициативы. В частности, Владимир Путин заявил, что РФ абсолютно легально вывозила детей с Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями.
— Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот, что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями, — сказал глава РФ.
Что касается обмена пленными, то Россия выступает за продолжение этого процесса.
— По поводу военнопленных — этот процесс идет. И я благодарен за то, что вы упомянули об этом. Очень многое делает для этого и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и другие наши партнеры и друзья. И мы готовы продолжать этот процесс, — сказал Владимир Путин.
Во время переговоров стороны затронули и необходимость урегулирования продовольственного кризиса. Поставки зерна с Украины на мировые рынки не решают проблему голода, заявил Владимир Путин.
По состоянию на 15 июня из украинских портов вывезено 31,7 млн т сельхозпродукции, однако в беднейшие страны ушло чуть более 3%. По словам президента России, «европейские неоколониальные власти, а по сути — американские», в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. «Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сегодня», — добавил он.
— Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не была, — заявил «Известиям» Дмитрий Песков.
На встрече также обсуждалось сотрудничество Москвы с африканским континентом. Владимир Путин выразил надежду, что на саммите «Россия — Африка» удастся определить новые перспективы взаимодействия. Он состоится в Петербурге 26-29 июля.
Перспективы посредничества
Итоги закрытой части переговоров журналистам обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров. Африканские коллеги заинтересованы в содействии достижению справедливого урегулирования ситуации на Украине, отметил он. При этом Россия, «в отличие от бывших западных партнеров» не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию стран.
— Главный вывод из сегодняшней беседы: наши партнеры из Африканского союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и проявили понимание того, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте, — сказал Сергей Лавров.
Впрочем, инициатива африканской делегации так и не была зафиксирована на бумаге. Глава МИД РФ обратил внимание, что африканские представители выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, и в частности, наиболее близкие им китайские инициативы: чтобы в мире не было двойных стандартов, двусторонних санкций и соблюдались все принципы Устава ООН.
Визит на Украину и в Россию — это стандартный маршрут для таких посредников, сказал «Известиям» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
— Китайская делегация тоже была в обеих странах. Особенность этой миссии в том, что она реализуется под эгидой частного фонда, у которого есть связи с Европой. Это важный фактор, который стоит учитывать, — заметил он.
По его словам, примечательно, что ряд президентов-тяжеловесов — в частности, лидеры Египта и Уганды — в последний момент отказались от визита. Это может свидетельствовать об их неуверенности в успехе миссии или, например, о желании отложить визит до саммита «Россия — Африка». Мероприятие будет проходить примерно через месяц, и этим же президентам нужно снова будет ехать в Петербург, отметил эксперт.
Как заявил ранее Дмитрий Песков, сейчас список тех, кто подтвердил свое участие в саммите, «весьма внушительный». Однако он не стал уточнять, прилетят ли на него те, кто прибыл с визитом 17 июня.
Стоит отметить, что делегаты по-разному оценивают конфликт на Украине. Например, на Генассамблее ООН Уганда, Конго и ЮАР не стали голосовать по резолюции с осуждением действий России, а Египет, Замбия, Сенегал и Коморские Острова документ поддержали.
Посредничество по украинскому кризису — способ заявить о том, что африканские страны требуют себе большего представительства в мировых делах, подчеркнул Всеволод Свиридов. Кроме того, кризис действительно влияет на экономическое положение ряда из них. Не так сильно, как это демонстрируют медиа. Однако, действительно, и продовольствие, и энергоносители подорожали, поэтому очевидно, что страны континента заинтересованы в том, чтобы конфликт закончился как можно скорее.
Маловероятно, что при участии африканских стран удастся добиться прекращения огня, считает эксперт. Однако наверняка стороны могут обсудить возможность продления зерновой сделки или создания новых форматов, которые ее могут заменить. Вместе с тем вечером в субботу Дмитрий Песков заявил RT Arabi, что во многом задача по демилитаризации Украины выполнена.