«Такого низкого уровня безработицы в нашей истории не было»

В пятницу, 16 июня, Владимир Путин традиционно принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Ранее в Кремле рассказали, что президент в рамках выступления в том числе даст детализированную оценку состоянию российской экономики. Основные цитаты из выступления главы государства — в традиционном материале «Известий».

О вызовах в экономике

Конечно, мое выступление будет прежде всего посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям. Но я исхожу из того, что и для вас, [иностранных гостей], представляет определенный интерес. То, что мы делаем в своей экономике, на мой взгляд, может быть применимо и в других странах, и это будет только усиливать возможности взаимодействия.

Выступая с этой трибуны год назад, я изложил свое видение вызовов, с которыми столкнулась Россия и весь мир. Напомню, именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса. Когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда по сути перекрашивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни, сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, можно уверенно сказать: стратегия выбранная тогда и государством, и бизнесом России сработала.

Еще год назад настроения, в том числе в наших предпринимательских кругах, были весьма насторожены. В таких условиях важно было дать бизнесу точку опоры. Подтвердить незыблемость наших принципов.

В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно и жизнь это доказала.

О низкой безработице и активности банков

Мы сохранили ответственную денежно-кредитную политику. Это позволило нам выйти на рекордно низкие уровни безработицы. Такой низкой она не была в нашей истории. Практика показала, что мы не зря добивались этой макроэкономической устойчивости. Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентируясь на целевую инфляцию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки, их капитальная база прошла испытание на прочность. Для сравнения: за 2022 год на объемы кредитования юридических лиц прибавили 14,3%, а по гражданам 9,5%. Темпы роста кредитов так называемым «юрикам», как говорят в профессиональной среде, юрлицам в текущем году составили уже 17,1%, а «физикам», то есть физическим лицам — 12,9% рост.

О несырьевых доходах

Обращает на себя внимание динамика не нефтегазовых доходов. В мае темп составил плюс 28,5%. Еще раз хочу подчеркнуть: речь идет о доходах бюджета, который не связан с экспортом нефти и газа. А это значит, что реальный сектор развивается и набирает обороты.

О пенсии и социальных выплатах

Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, сокращение бедности и неравенства — такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Опережающими темпами мы увеличиваем пенсии и социальные выплаты. В результате реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. Да, он пока скромный, но это уже тенденция.

Об уходе иностранных компаний

У каждого из наших партнеров был выбор — они его сделали. Если поначалу наши граждане очень переживали из-за ухода иностранных партнеров, то сейчас активно занимают освободившиеся площади в торговых центрах.

Мы дверь ни для кого не закрываем. Мы не боимся конкуренции. Но во главе угла всегда будем держать интересы российского бизнеса. Кстати, тех, кто остался, мы тоже считаем отечественным производителями и будем к ним относиться, как к своим.

О строительстве дорог и флота

Объем строительных работ растет 5 лет подряд. Сейчас эта динамика продолжается и увеличивается. Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные дороги и мосты.

Хочется отметить оперативную работу правительства и РЖД, которые смогли оперативно вывезти контейнеры с Дальнего Востока, тем самым ликвидировав заторы и обеспечив оперативные поставки.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Мы планируем увеличить строительство торгового флота и продолжим строительство ледокольного флота.

О развитии туризма

Развитие региональной инфраструктуры создает новые возможности для бизнеса, в том числе для развития туризма.

Нужно динамично развивать туристическую инфраструктуру в нашей стране. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента сегмента — это 3 звезды, как вы знаете. Считаю нужным также включить обязательно в эту программу строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов. Я знаю, что бизнес планирует или уже реализует такие проекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части России. Будем поддерживать эти проекты.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц (глемпингов).

О недобросовестных зарубежных партнерах

На этих [международных рынках] есть не только партнеры и друзья, но и те, кто привык извлекать сверхприбыли из своих монополий. Таким участникам рынка не нужны конкуренты, поэтому они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития. Говоря современным языком, пытаются «отменить» их, но в результате отменяют свою деловую репутацию. Россия была, есть и будет частью мировой экономики.

С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы. И сейчас продолжают расти дальше.

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