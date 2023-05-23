Новый оборот: продажи России и Китая подскочили на четверть

С начала года торговый оборот между РФ и КНР вырос на 25% — до примерно $52 млрд. Вот уже два года подряд взаимные продажи стран увеличиваются примерно на треть за сезон. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае . В 2022-м товарооборот побил рекорд, достигнув почти $190 млрд, цель на этот год — довести показатель до $200 млрд. Страны также намерены улучшить логистическую связь, повысить уровень финансовой и промышленной кооперации. Эксперты считают, что у РФ и КНР есть большой потенциал в создании совместных производств на Дальнем Востоке, а также во взаимодействии в инфраструктурных проектах, сельском хозяйстве, энергетике, лесопереработке.

Ушли в рост

Торговый оборот между РФ и КНР по итогам I квартала 2023-го подскочил почти на 25% — до примерно $52 млрд. Уже два года подряд взаимные продажи стран повышаются примерно на треть, заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Российско-китайского бизнес-форума. Он стартовал 23 мая в Шанхае. И если в 2022-м товарооборот побил рекорд в почти $190 млрд, то цель на этот год — довести показатель до $200 млрд .

По его словам, Россия сегодня ориентируется на динамично развивающиеся рынки, в том числе поэтому страна расширила торговые контакты с быстрорастущими экономиками мира . Эти слова в полной мере относятся и «к нашему большому другу — Китаю», заметил Михаил Мишустин.

— Китай свыше 10 лет является основным торговым партнером России . И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились — поднялись с десятого на седьмое место. Наша страна занимает первое место по поставкам нефти в КНР. Объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля также неуклонно растут , — заметил глава кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в конгресс-центре The Grand Walls в Шанхае Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Михаил Мишустин пояснил, что такое увеличение сопровождается качественными трансформациями: прежде всего снижается зависимость от доллара и других западных валют. Если в 2021-м около четверти расчетов между РФ и КНР проводили в национальных валютах, то в прошлом году — уже почти две трети . Глава кабмина подчеркнул: страны и дальше будут повышать независимость финансового взаимодействия, что поможет укрепить экономический суверенитет .

Как напомнил Михаил Мишустин, помимо роста товарооборота, страны намерены улучшить логистическую связанность, повысить уровень финансовой и промышленной кооперации. А также укрепить энергетическое партнерство и расширить сотрудничество в сфере технологий и инноваций .

— Обозначенные ориентиры позволят найти точки роста для предпринимателей России и Китая . И это четкий сигнал всему бизнес-сообществу, — сказал глава кабмина. — Сейчас важно объединить ресурсы и компетенции для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров , необходимых как отраслям, так и потребителям. Если будем действовать активно и сообща, сможем достичь гораздо больших успехов в этой сфере.

Расставить приоритеты

Торговые связи с Китаем всегда были нашим приоритетом, это ближайший сосед и стратегический партнер , сказал «Известиям» бизнес-посол «Деловой России» в провинциях Хэйлунцзян, Гуандун и городе Пекин Александр Сучков.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Китайская экономика самая крупная в мире, это мировая фабрика, производящая продукцию практически для всех стран. За последние годы товары, произведенные в КНР, значительно улучшили свои свойства, а американская и европейская продукция потеряла в качестве , — отметил эксперт. — Стоимость товаров, произведенных в Китае, значительно ниже европейской. Поэтому российским компаниям выгоднее работать с китайскими поставщиками даже без ограничительных мер. Однозначно, Китай как торговый партнер важен нам . РФ также важна для КНР как поставщик ресурсов, который обладает самой большой ресурсной базой в мире. Кроме того, страны — соседи, что делает логистику более дешевой и быстрой по сравнению с закупками в других государствах .

В силу взаимной заинтересованности товарооборот между странами обречен на многолетний рост , уверен Александр Сучков. Например, есть большой потенциал в создании совместных производств на Дальнем Востоке . С учетом действующих льготных режимов есть «много примеров захода китайского бизнеса на российский рынок». Наибольший потенциал — в инфраструктурных проектах, сельском хозяйстве, энергетике, лесопереработке, добавил эксперт.

Как сказал «Известиям» в кулуарах форума вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, Россия и Китай рассматривают создание совместных предприятий на территории РФ. Страны находятся в постоянном процессе обсуждения , отметил он, не уточнив, о каких конкретно отраслях идет речь.

В обозримой перспективе КНР становится важным партнером для России , сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова, особенно это актуально в условиях повышенной геополитической напряженности и санкционных ограничений со стороны ЕС и США .

Фото: Global Look Press/Cfoto/Wang Jiang

— Китай является крупнейшим торговым партнером России, а наша страна — одним из главных поставщиков энергетических ресурсов для КНР. Эта взаимозависимость создает основу для сотрудничества в различных сферах , — считает она. — Во многом нынешние торговые отношения сводятся к формуле «энергоресурсы в обмен на технологии» . Поэтому важно, чтобы РФ за счет импортируемых высокотехнологичных китайских товаров развивала собственные передовые технологии в промышленном секторе.

По ее мнению, наиболее перспективными направлениями сотрудничества считаются следующие области: инновации и высокие технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность . Страны могут укрепить взаимодействие в области исследований и разработок, высокотехнологичных отраслей и стартапов, а также обмениваться опытом в агротехнологиях и продовольственной безопасности.