Поддержка рублем: какие социальные выплаты положены в июне 2023 года

Россияне с доходом ниже прожиточного минимума и социальные льготники в июне продолжат получать помощь от государства. Для некоторых категорий появятся разовые выплаты, а для семей с детьми — новые льготы. Даты некоторых начислений изменятся. Полный список июньских льгот и пособий — в материале «Известий».

График выплат «детских» начислений в июне 2023 года

В пятницу, 2 июня, по графику будут выплачены единое универсальное пособие или (для тех, кто получает деньги по старой схеме) пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплаты на ребенка до 1,5 года и на первого ребенка до 3 лет. Также в этот день должно прийти пособие на детей от 8 до 17 лет и деньги на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву. В случае если в июне должна прийти первая выплата, ее начислят в течение пяти рабочих дней. Тем, кому пособие было назначено в мае, первые деньги придут только в июле.

На 5-е число, согласно новому графику, утверждены выплаты из материнского капитала. В случае если деньги не пришли в срок, необходимо обратиться в контактный центр ОСФР по единому телефону 8-800-100-00-01. Проблемы с начислениями могут быть, если у получателя изменились паспортные или другие личные данные, а ведомстве указана устаревшая информация. 8 июня приходит пособие по уходу за ребенком до 1,5 года трудоустроенным родителям.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кроме того, обсуждается вопрос о том, чтобы в 2024 года все дети получали ко Дню защиты детей 1 июня специальную выплату в размере 20% от прожиточного минимума. В денежном выражении она может составить 2,8 тыс. рублей.

Напомним, размер пособия при рождении ребенка в июне 2023 года составит 23 011 рублей. А максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составит 33 282 рубля. Женщины имеют право на выплаты до 40% от средней зарплаты за два предыдущих календарных года.

Льготы для семей с детьми

С 29 мая 2023 года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка. «В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в их собственности», — говорится в документе, который имеется у «Известий». При этом, согласно Земельному кодексу РФ, земля, которую многодетным семьям государство предоставляет бесплатно, может составлять гораздо большую площадь — до 15 соток, отмечается в тексте обращения.

Кроме того, с 2021 года эта категория льготников была освобождена от налога при продаже квартиры или дома, в случае если средства были в год продажи направлены на улучшение жилищных условий.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Выплаты пенсионерам в июне 2023 года

Новую единовременную выплату в 3 896 рублей получат пенсионеры, жившие в 1942–1943 годах в осажденном Сталинграде (ныне Волгоград). В апреле 2023 года их наделили статусом ветеранов Великой Отечественной войны, а значит, на них распространяются льготы и меры социальной защиты, которые есть, например, у награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», пояснили в ОСФР. Помимо этого им полагаются бесплатные лекарства и медицинские изделия, проезд на пригородных электричках и санаторное лечение.

Также у этих ветеранов появилось право на выплату 500 рублей в месяц и возможность (если есть обоснование) получать одновременно две пенсии — по инвалидности и по старости. Поддержку смогут получить около 4 тыс. человек.

Традиционное повышение пенсий для 80-летних в июне

Те пенсионеры, кому в мае 2023 года исполнилось 80 лет, с июня начнут получать повышенную пенсию. Фиксированный размер социальной пенсии будет увеличен в два раза — они будут получать 15 134 рубля в месяц. Это касается жителей всех регионов страны.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Когда будет индексация пенсий в 2023 году

Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров производится раз в год. С 1 января 2023 года она составила 4,8% (в среднем пенсионеры получили на 1 тыс. рублей больше), с 1 января 2024 года индексация составит 4,6%, а с 1 февраля 2025 года — 4%. Еще на 3,6% планируется повысить пенсии в апреле 2025 года. На июнь 2023 года индексация пенсий не запланирована.

Напомним, с 1 апреля в России были повышены пенсии инвалидов I, II и III групп. Инвалиды I группы и граждане с приобретенной в детстве инвалидностью II группы в апреле стали получать 14 306,73 рубля, а детям-инвалидам I группы пенсию проиндексировали до 17 167,83 рубля. Ранее «Известия» писали, как рассчитать пенсию по старости в 2023 году, в каком возрасте уходят на пенсию и какие виды поддержки неработоспособных есть в России.

Отмена НДФЛ в компенсациях для обманутых дольщиков

С 29 июня региональные компенсации обманутым дольщикам освобождаются от НДФЛ. Соответствующий закон подписал 31 мая президент России Владимир Путин. Льгота предоставляется тем, кто имеет требования о передаче жилых или нежилых помещений, машино-мест, включенных в реестр таких требований. Считается, что налог уже был заплачен с тех доходов, которые люди направили на покупку жилья.