Какие виды пенсий существуют в России — всё, что нужно знать гражданину

Каждый гражданин РФ является частью пенсионной системы и имеет право на регулярные выплаты от государства. Этот вид социальной поддержки полагается при достижении определенного возраста, вступлении в силу некоторых условий, а также назначается представителям отдельных профессий. Как работает пенсионная система России и какие виды пенсий в ней предусмотрены — читайте в материале «Известий».

Виды пенсий в России

В России существует четыре основных вида пенсии: страховая, по государственному пенсионному обеспечению, накопительная и добровольная. Для назначения каждой из них есть определенные условия.

Что такое страховая пенсия

Страховая пенсия назначается в качестве компенсации за утраченный источник дохода, будь это собственная заработная плата или, например, доход лица, обеспечивающего нетрудоспособных родственников. Существуют три вида страховой пенсии:

страховая пенсия по старости, которая назначается при достижении гражданином пенсионного возраста и наличии у него минимальной суммы пенсионных баллов;

страховая пенсия по инвалидности — полагается инвалидам при наличии трудового стажа;

страховая пенсия по случаю потери кормильца — на нее могут претендовать иждивенцы умершего. Подробнее об этом виде выплат можно узнать в отдельном материале «Известий».

Какой пенсионный возраст в России в 2023 году

Пенсионный возраст в России постепенно повышается в течение переходного периода с 2019 по 2028 год. По окончании этого срока пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.

Пока, в 2023 году, на пенсию выходят мужчины, достигшие возраста в 61,5 года, и женщины, которым исполнилось 56,5 лет.

Также для назначения страховой пенсии по старости гражданин должен иметь минимальный пенсионный коэффициент в 23,4 балла. При этом трудовой стаж должен составлять не менее 13 лет.

Как рассчитать пенсию по старости в 2023: калькулятор

Пенсию в России гарантированно получает любой человек, даже если у него нет достаточного количества баллов пенсионного коэффициента. Такие граждане получают фиксированную социальную выплату, в 2023 году ее размер равняется 7567,33 рублей.

Если же у гражданина есть трудовой стаж и накоплены пенсионные баллы, то он может рассчитать размер выплат еще до выхода на пенсию. Для этого необходимо знать:

продолжительность трудового стажа, который формируется не только на основе фактически отработанных лет, но и с учетом социально значимых периодов, таких как служба в армии, уход за детьми, инвалидами, пожилыми родственниками;

размер заработной платы до вычета НДФЛ в каждом отработанном календарном году.

год выхода на пенсию;

индивидуальный пенсионный коэффициент за каждый отработанный год и в сумме — за всю трудовую жизнь;

стоимость индивидуального пенсионного коэффициента на год выхода на пенсию;

размер фиксированной части страховой пенсии, который установлен на год выхода на пенсию.

Формула расчета пенсии выглядит следующим образом: СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ).

ИПК — это пенсионный коэффициент гражданина, СПК — стоимость одного балла, ФВ — фиксированная выплата, а КвФВ — коэффициент повышения, который применяется при отсрочке обращения за страховой пенсией.

Чтобы не прибегать к расчетам самостоятельно, гражданин может воспользоваться функцией расчета в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого необходимо выбрать опцию «Получить информацию о сформированных пенсионных правах».

Что такое государственная пенсия

На государственное пенсионное обеспечение имеют право граждане, состоявшие на федеральной государственной службе при достижении выслуги лет. Кроме того, на такой вид материальной поддержки могут рассчитывать космонавты, работники летно-испытательного состава, военнослужащие и лица, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Пенсию по государственному обеспечению можно разделить на пять категорий:

государственная пенсия за выслугу лет;

государственная пенсия по случаю потери кормильца, который принадлежал к одной из озвученных категорий;

государственная пенсия по старости для пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф;

государственная пенсия по инвалидности — полагается военнослужащим, космонавтам; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; ветеранам Великой Отечественной войны;, жителям блокадного Ленинграда;

социальная пенсия — назначается нетрудоспособным гражданам, не имеющим достаточного количества пенсионных баллов или трудового стажа. Кроме того, этот вид выплат назначается гражданам, лишившимся кормильца, у которого также не хватает правовых оснований для назначения страховой пенсии.

Что такое накопительная пенсия

Помимо фиксированной социальной и страховой, у пенсий российских граждан также имеется накопительная часть. Это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. Выплату можно получать как прибавку к доходу или оформить единоразовое перечисление. Подробнее о том, как формируется накопительная часть пенсии и как ее можно получить — в материале «Известий».

Что такое добровольная пенсия

В России предусмотрены также дополнительные пенсионные выплаты, которые гражданин может сформировать для себя самостоятельно. Для этого он должен обратиться в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), а затем производить личные отчисления, из которых потом будет выплачиваться дополнительная пенсия. Некоторые работодатели также сотрудничают с негосударственными фондами и формируют для персонала дополнительную пенсию, которую называют корпоративной.

Ранее «Известия» писали, кому в России назначается пенсия по инвалидности и в каком размере она выплачивается после апрельской индексации.