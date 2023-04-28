Долгосрочным делом: финвласти больше не планируют реформу пенсионных накоплений

Власти решили не проводить пенсионную реформу накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) . Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к финблоку. В ЦБ и Минфине подтвердили, что отдельной реформы пенсионных накоплений не планируется. Необходимость в изменениях возникла после 2014 года, когда из-за моратория на пенсионные накопления в систему перестали поступать средства. При этом с 2022-го начались активные выплаты гражданам, причем большинству единовременные. Финвласти надеются, что частично проблему можно решить за счет новой программы долгосрочных сбережений (ПДС), пояснили источники «Известий». Часть экспертов уверена, что это лишь оттягивание процесса, а к вопросу с накоплениями в ОПС все равно придется возвращаться.

Некрутые перемены

Минфин и ЦБ направили в правительство законопроект о ПДС и в ближайшее время ждут одобрения . Основная цель нововведения , как отмечают авторы документа, — создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого россиянина . В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, софинансирование со стороны государства, а также накопления, сформированные в рамках ОПС . Операторами выступят Негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

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Справка «Известий» Программа долгосрочных сбережений рассчитана на 15 лет. Предполагается государственное софинансирование на сумму до 36 тыс. рублей, налоговый вычет до 52 тыс. рублей с суммы взносов до 400 тыс. рублей, возможность досрочной выплаты в случае сложных жизненных ситуаций.

Пожалуй, только эти два последних момента напоминают о том, что предшественником ПДС были другие замыслы, которые должны были решить проблему, возникшую с мораториями на пенсионные накопления. При этом во время презентаций будущего ПДС Минфин неоднократно отмечал, что акцент делается именно на том, что это финансовый продукт, который позволил бы людям эффективно инвестировать в будущее, а для экономики стал бы источником длинных денег .

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Пенсионная реформа больше не планируется , рассказали «Известиям» источники, близкие к Минфину и Центробанку. По словам одного из них, идея по реформированию таких накоплений трансформировалась в более широкий подход в виде ПДС, которая частично должна решить и проблему разрыва поступлений средств в систему и растущими выплатами . Имеется в виду, что многие граждане захотят перевести свои сбережения в новый продукт и будут делать взносы самостоятельно .

Отказ или отсрочка

В ЦБ «Известиям» подтвердили, что «какой-либо отдельной пенсионной реформы на сегодняшний день не планируется» . Аналогичный ответ издание получило и от пресс-службы Минфина.

В Центробанке подчеркнули, что программа долгосрочных накоплений — это комплексный финансовый продукт, она не имеет прямого отношения к пенсионной системе и не будет ее частью .

Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что все равно со временем придется принимать решение о существовании накопительной компоненты в рамках ОПС . Правда, по его словам, то, что сейчас этот процесс не стоит на повестке, тоже понятно. Если проводить реформу в полном формате, то она затронула бы прежде всего ВЭБ, под управлением которого находятся средства так называемых молчунов .

— Если бы их накопления одномоментно перетекли в НПФы, а именно они, как мы видим, стали операторами добровольной системы, то госуправляющему пришлось бы конвертировать огромный объем ценных бумаг в деньги и передать их негосударственным фондам . А это чревато и нестабильностью на финрынке, и необходимостью докапитализировать ВЭБ . Поэтому промежуточное решение и временный отказ от проведения пенсионной реформы — желание растянуть во времени процесс и не разрушать экономику , — сказал эксперт.

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Под управлением ВЭБ находится накопления 37,7 млн граждан в размере 2,1 трлн рублей, у НПФ — 36,5 млн и 3,1 трлн рублей соответственно.

При этом Александр Сафонов уверен, что ПДС проблемы с разрывом в привлечении средств и выплат на пенсионном рынке не решит, что и определяет неизбежность реформы в перспективе . Эксперт объясняет свои выводы тем, что, с одной стороны, выплаты будут с каждым годом нарастать . И достаточно долгий период большинство людей будут получать накопленное в виде единовременной выплаты. С другой, ПДС не обеспечит достаточных поступлений в систему в виде добровольных взносов .

В Минфине полагают, что «программа долгосрочных сбережений создаст дополнительный импульс для роста сбережений граждан и развития пенсионного рынка, в частности» .

Трудовой ресурс

Эксперты логично отмечают: для того, чтобы люди делали взносы самостоятельно, они должны иметь достаточно свободных средств .

— Медианная зарплата в стране в первом квартале составила порядка 44 тыс. рублей, то есть в семье из трех человек — мама, папа, ребенок, — на каждого члена приходится менее 30 тыс. Для того, чтобы инвестировать в продукт сбережений на долгую перспективу доход должен составлять от 100 тыс. рублей, причем если он не обременен ипотекой и другими кредитами , — отметил Александр Сафонов.

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Он не сомневается, что, например, молодые люди скорее сделают выбор в пользу настоящего и купят в кредит жилье, автомобиль.

В организации, объединяющей НПФ, не соглашаются с этим.

— Потенциальное число тех, кто может прийти в программу — более 25 млн человек, это те граждане, которые формируют пенсионные накопления в государственной управляющей компании и могут перевести их в НПФ , — поделился оценками с «Известями» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По его словам, учитывая, что участие граждан в программе предполагается исключительно на добровольной основе, первый год после ее старта будет для россиян годом принятия решений, а для НПФ — началом информационной компании и выстраивания всех бизнес-процессов.

Он не сомневается, что благодаря различным стимулам, которые заложены в ПДС, продукт может быть привлекательным как для всех граждан, так и участников рынка. Оптимальным вариантом вхождения в программу глава НАПФ считает начало трудовой деятельности, поскольку длительный срок позволит накопить больше средств .

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В ЦБ , где видят и привлекательные особенности программы, и интерес к ней граждан, считают, что в первые три года численность участников может достигнуть нескольких миллионов человек .

— Скорее всего, наибольший интерес проявят граждане в диапазоне от 40 до 50 лет . С одной стороны, за них работодатели уплачивали взносы в системе ОПС в течение всего периода, с 2002 по 2014 годы. Таким образом, могли сформироваться значительные суммы, которые стоят того, чтобы задуматься о наилучшем варианте их использования . С другой, такие граждане находятся в расцвете профессиональной карьеры, то есть имеют возможность делать накопления, — заявили в пресс-службе Центробанка.

Кроме того, для людей более зрелого возраста может быть решающим и то, что деньги можно получить досрочно в случае сложных жизненных ситуаций, например, тяжелой болезни . Также в ПДС заложена большая вариативность выплат, чем в ОПС. Например, в последней, если средств накоплено больше, чем положено для единовременной выплаты, они растягиваются на более чем 20 лет. В новой программе есть возможность получить все за 10 .