Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Май этого года традиционно начнется с дополнительных выходных дней в связи с государственными праздниками — так, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Для некоторых категорий пенсионеров предусмотрены единовременные выплаты в честь Дня Победы, а в ряде регионов РФ пожилые люди, которым не положены доплаты из федерального бюджета, смогут получить их из регионального. Помимо этого, «Почта России» станет единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие социальные пособия на дом наличными. Подробнее об этих и других нововведениях месяца — в обзоре «Известий».

Реформа доставки страховой пенсии

С 1 мая 2023 года «Почта России» станет единственным доставщиком пенсий и социальных выплат на дом или в кассах почтовой компании наличными средствами. Соответствующий закон от 18.03.2023 № 76-ФЗ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее граждане могли выбрать три способа получения страховой пенсии: через кредитные организации путем зачисления на банковский счет, через организации почтовой связи или иные компании, занимающиеся доставкой.

Теперь льготники всё еще могут выбрать получение пенсии путем зачисления на счет в банке, вручения на дому или в кассе почтовой компании. Доверенность на получение выплаты другим лицом придется переоформить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помимо этого, с мая альтернативные доставочные организации прекращают и другие выплаты мер социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Гражданам не надо писать заявление, они будут автоматически переведены на обслуживание в организации федеральной почтовой связи. Заявление придется составить в том случае, если получатель хочет изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную, тогда документ необходимо подать в местный орган социальной защиты населения до конца месяца.

Также закон освобождает «Почту России» от проведения идентификации клиента (физического лица), если он переводит компаниям и ИП сумму до 15 тыс. рублей за товары, работы и услуги. Кроме того, закон предусматривает наделение правительства РФ правом определять федеральные организации почтовой связи для обмена корреспонденцией в пределах РФ. Нововведение убирает ограничения по срокам для проведения мероприятий по кадастровому учету и государственной регистрации прав на имущество, передаваемое АО «Почта России».

Прибавка к пенсии для летчиков и шахтеров

С 1 мая члены летного экипажа самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности станут получать повышенные пенсии. Первые имеют право на доплату в случае наличия необходимой выслуги лет (25 лет для мужчин, более 20 лет для женщин). Срок сокращается при условии, если сотрудник ушел с должности по состоянию здоровья.

Всего размер надбавки к выплате корректируют четыре раза в год — в феврале, мае, августе и ноябре.

Подорожание ипотеки

C 1 мая 2023 года Центробанк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Кроме этого, устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Мера вводится с целью ограничения рисков заемщиков и банков, таким образом неплатежеспособным заемщикам ипотеку не одобрят или одобрят, но под более высокий процент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Помимо этого, с 30 мая Банк России обяжет кредитные организации формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам по околонулевым ставкам, выданным после 15 марта 2023 года.

Новые стандарты для газовых счетчиков

С начала мая будет действовать новый национальный стандарт для счетчиков газа. Он устанавливает методику периодической поверки приборов учета. Жильцам стоит узнать, какой тип техники установлен в доме и когда наступает срок поверки и при необходимости поверить его по новым стандартам.

Однако ГОСТ распространяется не на все типы счетчиков, в частности он не затронет оснащенные программным обеспечением измерительные приборы. Его основная цель — упростить процедуру выявления махинации со счетчиками, то есть регламентировать правоотношения между проверяющими и потребителями. Важным новшеством является проверка на магнитное вмешательство, которое корректирует показания счетчика в пользу собственника. С новым стандартом доказать вину конкретного жильца станет проще.

Хранение ДНК преступников

Главное нововведение федерального закона от 06.02.2023 № 8-ФЗ — это расширение круга лиц, подлежащих обязательному сбору геномной информации. Теперь к ним относятся подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также граждане, находящиеся под административным арестом. Ранее эта процедура была обязательной только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следствия. В случае появления права на реабилитацию у осужденного или подозреваемого он может потребовать уничтожения данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Соответствующий президентский указ вступает в силу спустя 90 дней со дня публикации и начинает действовать с 4 мая. Само понятие обязательной геномной регистрации появилось в России еще в 2008 году — оно было предусмотрено ст. 7 закона № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».

Изменения в контрактах на оказание услуг питания школьников

Правительство РФ в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ утвердило типовые условия контрактов на оказание услуг питания в школах. Постановление вступает в силу 1 мая и распространяется на закупки, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после указанной даты.

Документ определяет обязанности заказчика и исполнителя контракта, в том числе требования к порядку оказания услуг и качеству пищевой продукции. Например, исполнитель не может исключить горячее питание, даже при условии замены продуктов. Он должен согласовывать с заказчиком меню в зависимости от каждой возрастной группы детей, в том числе и диетическое, также ежедневно отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды. При оказании услуги должны использоваться оборудование, инвентарь, посуда, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания. Заказчик, в свою очередь, обязан предоставить исполнителю право пользования необходимым для оказания услуг имуществом, если объектом закупки является приготовление и раздача пищевой продукции с использованием этого имущества.

При этом заказчики обязаны учитывать социально-демографические, национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения.

Перезапуск программы «Мама-предприниматель»

Минэкономразвития решило перезапустить масштабный проект по развитию предпринимательства среди женщин с детьми или находящихся в декрете, в регионах он будет действовать с 1 мая по 1 октября 2023 года. В этот период женщины смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и пройти специальные тренинги, ориентированные на реализацию их собственных идей. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам, победительницы получат гранты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В этом году был пересмотрен состав партнеров программы — теперь это исключительно российские компании. Также в ней появились модули по востребованным компетенциям.

Расширили состав налоговой тайны

С 18 мая 2023 года вступят в силу поправки в ст. 102 НК РФ, расширяющие состав сведений, составляющих налоговую тайну. Теперь к ней относятся сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, которую налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие им информацию о счетах (вкладах) таких физических лиц. Доступ к этим сведениям будут иметь должностные лица, определяемые руководителями банков.

Нововведение, по мнению создателей поправок, поможет снизить риск противоправных действий со средствами умерших клиентов, позволяя финансовым организациям оперативно получать сведения о государственной регистрации смерти и своевременно приостанавливать операции по счетам и вкладам.

Маркировка безалкогольных напитков

С 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024-го на территории РФ планируется провести эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков, воды, кваса, фруктово-ягодных компотов и морсов. Соответствующий документ устанавливает порядок проведения эксперимента и содержит список подлежащих маркировке видов продукции. По результатам процедуры будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки безалкогольных напитков. Производители, импортеры и продавцы участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Географические объекты в названии товаров

Географические наименования (названия материков, океанов, морей, рек, озер, стран, городов и т.п.) целесообразно использовать в именовании товаров для формирования в сознании потребителя связи между продуктом и географическим объектом. Однако часто производители включают в состав торговых знаков элементы, которые могут имитировать названия таких объектов, чем влияют на репутацию места происхождения товара или даже вводят покупателей в заблуждение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поправки в ч. 4 ГК РФ запрещают государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также отчуждать исключительные права на товарный знак, если это может послужить причиной подобного заблуждения. Изменения также уточняют основания для отказа в регистрации товарных знаков, включающих названия географических объектов. Они вступают в силу с 29 мая 2023 года.

Снижение комиссии для организаций ЖКХ при расчетах через СБП

Банк России принял решение с 1 мая 2023 года снизить максимальный размер комиссий банков при расчетах через Систему быстрых платежей для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.

Напоминаем, что для граждан платежи за любые товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, остаются бесплатными.

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