Короче выводя: россияне охладели к длинным вкладам
Объемы долгосрочных вкладов в России упали до десятилетнего минимума. Если в январе 2013-го россияне хранили на депозитах сроком от одного года 8,39 трлн рублей, то в январе 2023-го — 7,92 трлн рублей. Куда делись длинные деньги, что происходит со ставками по депозитам в этом году и какие тенденции складываются на рынке — выясняли «Известия».
Сбережения испаряются
На 1 января 2023 года средства физлиц на депозитах сроком от одного года составили 7,92 трлн рублей, следует из данных Банка России. Это самый низкий уровень за 10 лет — в январе 2013-го остатки на аналогичных счетах оценивались в 8,39 трлн рублей. За кризисный 2022 год объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 30,4%, или 3,45 трлн рублей. Длинные вклады в рублях просели почти на четверть (24,3%) — до 6,74 трлн.
Подобную динамику эксперты объясняют целым рядом факторов. На структуру вкладов заметно повлияли события 2022 года. Неопределенные долгосрочные перспективы и комфортные условия для краткосрочных депозитов подтолкнули вкладчиков к коротким деньгам и вложениям под высокие ставки. Приоритет начали отдавать соглашениям на 1–3 месяца, где ставки могли превышать уровень ключевой ставки, равной тогда 20%.
— Весной прошлого года значительно выросла неопределенность, в марте наблюдался заметный рост инфляции, валютный курс демонстрировал сильную волатильность. В таких условиях многие долгосрочные вкладчики могли принять решение о переводе своих сбережений в более короткие и предсказуемые инструменты. При этом на фоне резкого повышения ставки ЦБ в феврале 2022 года выросли и депозитные ставки по краткосрочным вкладам, что также могло повлиять на изменение структуры, поскольку ставки по коротким вкладам стали более привлекательными, — указывает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».
Банки не могли делать долгосрочные прогнозы по стоимости денег. В то же время им необходимо было сохранять свою ликвидность. Пусть даже за счет краткосрочных вложений. Поэтому депозиты, которые рассчитаны на год и более, предусматривали некоторое повышение доходности — до 7–10% годовых. Приоритет начали отдавать соглашениям на 1–3 месяца, где ставки могли превышать уровень ключевой ставки в 20%. То есть клиенты привлекались максимально выгодными условиями, но на небольшой период времени, чтобы в дальнейшем не спровоцировать финансовые потери, добавляет Юрий Исаев, аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank.ru.
В то же время за минувший кризисный 2022 год наблюдалось два крупнейших оттока средств населения.
В месяцы острой фазы кризиса, в марте и сентябре, депозитные портфели банков стремительно «худели». Люди снимали со счетов и вкладов рубли и валюту. Общий объем оттока в марте 2022 года составил $9,8 млрд и 186 млрд в рублях. В сентябре рублевый отток был еще масштабнее. Со счетов и вкладов люди забрали из банков почти 500 млрд рублей. Большая часть выведенных россиянами средств хранилась как раз на длинных вкладах, указывает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Недружественные валюты
Основной спад произошел за счет валютных депозитов: в рублевом выражении они сократились на 62,4% — до 1,18 трлн рублей. Такая динамика обусловлена рисками, связанными с хранением средств в недружественных валютах. Часть зарубежных бумаг россиян, которые вкладывались в фондовый рынок, оказалась заблокирована из-за санкций.
Доверия к доллару и евро у тех, кто предпочитает консервативные инструменты, такие как депозиты, это не прибавило. Вдобавок регулятор ввел ограничения по операциям в иностранной валюте, а ставки по таким вкладам резко снизились до нулевых. Как замечает Юрий Исаев, в редких случаях валютный вклад позволяет получить 3–5% годовых. К тому же, во-первых, придется принести в банк именно наличную валюту. Во-вторых, договор будет заключен на квартал. То есть по итогу прибыль окажется незначительной.
— В феврале 2023 года потребительские цены, по данным министерства труда США, выросли на 6% в годовом измерении. При этом банковских продуктов для размещения долларов США со ставками выше уровня инфляции в настоящее время нет. По другим твердым валютам ситуация похожая. В текущей ситуации наиболее разумной сберегательной стратегией выглядит размещение средств в рублевые вклады на максимальный срок, который позволяет ставка, — указывают в пресс-службе банка «Открытие».
На короткой дистанции
Как отмечает Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи, сами банки больше заинтересованы в привлечении долгосрочных вкладов: средняя доходность по вкладам сроком более года в топ-50 банков составляет 7,89%, а максимальные ставки достигают 10% (номинальная ставка). Также банки активно пытаются расширять клиентскую базу: средняя доходность по вкладам с учетом предложений для новых клиентов выше на 0,07–0,15%, такие предложения есть у 13 банков из топ-50.
Однако пока, согласно последним исследованиям Аналитического центра «Банки.ру», граждане продолжают ориентироваться на открытие вкладов срочностью от трех месяцев до года. На такие вклады приходится практически 80% спроса. Одновременно с этим долгосрочными вкладами до 2–3 лет интересуются всего 3% граждан, а до пяти лет и того меньше — всего 1%.
— Как показывает исследование, граждане пока не готовы пересматривать свои предпочтения во вкладах в сторону более долгосрочных предложений, — указывает Дмитрий Хмелев, руководитель аналитического центра «Банки.ру». — Разница в ставках кратко- и долгосрочных депозитов на текущий момент не компенсирует для вкладчиков риски потерь процентов, которые могут возникнуть при необходимости досрочного закрытия вклада. А на первый план выходит стремление иметь оперативный доступ к своим средствам без рисков потери процентного дохода.
Что со ставками
Как отмечают в аналитическом центре «Банки.ру», в начале 2023 года на рынке установился определенный баланс и некоторая стабильность. Средневзвешенная ставка по срочным вкладам на период до одного года составила в январе 5,3%, по счетам до востребования — 3,5%. Средняя максимальная ставка, рассчитываемая ЦБ РФ по вкладам десяти крупнейших банков, в феврале-марте застыла на уровне 7,68%.
По мнению аналитиков сервиса, в условиях действия разнонаправленных инфляционных факторов наиболее вероятным сценарием в 2023 году будет осторожное повышение ключевой ставки ЦБ на 25–100 б. п. (до 7,75–8,5%). При этом регулятор вряд ли решится на резкое ужесточение политики (например, на повышение ставки до 10%) из-за необходимости поддерживать экономику в условиях беспрецедентного внешнего давления.
По оценкам Brobank.ru, если глобальных потрясений не будет, то можно ожидать планомерного повышения ставок по депозитам — на 2–2,5% годовых. То есть к концу года ставки могут достигнут 10% годовых. Речь исключительно о рублевых депозитах, которым вкладчики продолжат отдавать приоритет.
Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» прогнозируют, что в отсутствии новых шоков, связанных с геополитикой, ситуация с долгосрочными вкладами стабилизируется во второй половине года — длинных депозитов по более высоким ставкам станет больше.
В нынешних условиях эксперты рекомендуют хранить часть средств во вкладах средней срочности, а для перевода всех накоплений на более долгосрочные депозиты — дождаться ярко выраженного снижения инфляционных ожиданий и повышения уровня макроэкономической определенности. В Brobank наиболее приоритетным сроком вклада называют год-два. При этом важно уделить внимание дополнительным условиям договоров, которые касаются их досрочного расторжения. Некоторые банки позволяют сделать потери доходности при подобной процедуре минимальными. Именно такие программы стоит выбирать, чтобы минимизировать риски потери доходности.