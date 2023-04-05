Короче выводя: россияне охладели к длинным вкладам

Объемы долгосрочных вкладов в России упали до десятилетнего минимума. Если в январе 2013-го россияне хранили на депозитах сроком от одного года 8,39 трлн рублей, то в январе 2023-го — 7,92 трлн рублей. Куда делись длинные деньги, что происходит со ставками по депозитам в этом году и какие тенденции складываются на рынке — выясняли «Известия».

Сбережения испаряются

На 1 января 2023 года средства физлиц на депозитах сроком от одного года составили 7,92 трлн рублей, следует из данных Банка России. Это самый низкий уровень за 10 лет — в январе 2013-го остатки на аналогичных счетах оценивались в 8,39 трлн рублей. За кризисный 2022 год объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 30,4%, или 3,45 трлн рублей. Длинные вклады в рублях просели почти на четверть (24,3%) — до 6,74 трлн.

Подобную динамику эксперты объясняют целым рядом факторов. На структуру вкладов заметно повлияли события 2022 года. Неопределенные долгосрочные перспективы и комфортные условия для краткосрочных депозитов подтолкнули вкладчиков к коротким деньгам и вложениям под высокие ставки. Приоритет начали отдавать соглашениям на 1–3 месяца, где ставки могли превышать уровень ключевой ставки, равной тогда 20%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Весной прошлого года значительно выросла неопределенность, в марте наблюдался заметный рост инфляции, валютный курс демонстрировал сильную волатильность. В таких условиях многие долгосрочные вкладчики могли принять решение о переводе своих сбережений в более короткие и предсказуемые инструменты. При этом на фоне резкого повышения ставки ЦБ в феврале 2022 года выросли и депозитные ставки по краткосрочным вкладам, что также могло повлиять на изменение структуры, поскольку ставки по коротким вкладам стали более привлекательными, — указывает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

Банки не могли делать долгосрочные прогнозы по стоимости денег. В то же время им необходимо было сохранять свою ликвидность. Пусть даже за счет краткосрочных вложений. Поэтому депозиты, которые рассчитаны на год и более, предусматривали некоторое повышение доходности — до 7–10% годовых. Приоритет начали отдавать соглашениям на 1–3 месяца, где ставки могли превышать уровень ключевой ставки в 20%. То есть клиенты привлекались максимально выгодными условиями, но на небольшой период времени, чтобы в дальнейшем не спровоцировать финансовые потери, добавляет Юрий Исаев, аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank.ru.

В то же время за минувший кризисный 2022 год наблюдалось два крупнейших оттока средств населения.

В месяцы острой фазы кризиса, в марте и сентябре, депозитные портфели банков стремительно «худели». Люди снимали со счетов и вкладов рубли и валюту. Общий объем оттока в марте 2022 года составил $9,8 млрд и 186 млрд в рублях. В сентябре рублевый отток был еще масштабнее. Со счетов и вкладов люди забрали из банков почти 500 млрд рублей . Большая часть выведенных россиянами средств хранилась как раз на длинных вкладах, указывает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Недружественные валюты

Основной спад произошел за счет валютных депозитов: в рублевом выражении они сократились на 62,4% — до 1,18 трлн рублей. Такая динамика обусловлена рисками, связанными с хранением средств в недружественных валютах. Часть зарубежных бумаг россиян, которые вкладывались в фондовый рынок, оказалась заблокирована из-за санкций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Доверия к доллару и евро у тех, кто предпочитает консервативные инструменты, такие как депозиты, это не прибавило. Вдобавок регулятор ввел ограничения по операциям в иностранной валюте, а ставки по таким вкладам резко снизились до нулевых. Как замечает Юрий Исаев, в редких случаях валютный вклад позволяет получить 3–5% годовых. К тому же, во-первых, придется принести в банк именно наличную валюту. Во-вторых, договор будет заключен на квартал. То есть по итогу прибыль окажется незначительной.

— В феврале 2023 года потребительские цены, по данным министерства труда США, выросли на 6% в годовом измерении. При этом банковских продуктов для размещения долларов США со ставками выше уровня инфляции в настоящее время нет. По другим твердым валютам ситуация похожая. В текущей ситуации наиболее разумной сберегательной стратегией выглядит размещение средств в рублевые вклады на максимальный срок, который позволяет ставка, — указывают в пресс-службе банка «Открытие».

На короткой дистанции

Как отмечает Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи, сами банки больше заинтересованы в привлечении долгосрочных вкладов: средняя доходность по вкладам сроком более года в топ-50 банков составляет 7,89%, а максимальные ставки достигают 10% (номинальная ставка). Также банки активно пытаются расширять клиентскую базу: средняя доходность по вкладам с учетом предложений для новых клиентов выше на 0,07–0,15%, такие предложения есть у 13 банков из топ-50.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако пока, согласно последним исследованиям Аналитического центра «Банки.ру», граждане продолжают ориентироваться на открытие вкладов срочностью от трех месяцев до года. На такие вклады приходится практически 80% спроса. Одновременно с этим долгосрочными вкладами до 2–3 лет интересуются всего 3% граждан, а до пяти лет и того меньше — всего 1%.

— Как показывает исследование, граждане пока не готовы пересматривать свои предпочтения во вкладах в сторону более долгосрочных предложений, — указывает Дмитрий Хмелев, руководитель аналитического центра «Банки.ру». — Разница в ставках кратко- и долгосрочных депозитов на текущий момент не компенсирует для вкладчиков риски потерь процентов, которые могут возникнуть при необходимости досрочного закрытия вклада. А на первый план выходит стремление иметь оперативный доступ к своим средствам без рисков потери процентного дохода.

Что со ставками

Как отмечают в аналитическом центре «Банки.ру», в начале 2023 года на рынке установился определенный баланс и некоторая стабильность. Средневзвешенная ставка по срочным вкладам на период до одного года составила в январе 5,3%, по счетам до востребования — 3,5%. Средняя максимальная ставка, рассчитываемая ЦБ РФ по вкладам десяти крупнейших банков, в феврале-марте застыла на уровне 7,68%.

По мнению аналитиков сервиса, в условиях действия разнонаправленных инфляционных факторов наиболее вероятным сценарием в 2023 году будет осторожное повышение ключевой ставки ЦБ на 25–100 б. п. (до 7,75–8,5%). При этом регулятор вряд ли решится на резкое ужесточение политики (например, на повышение ставки до 10%) из-за необходимости поддерживать экономику в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По оценкам Brobank.ru, если глобальных потрясений не будет, то можно ожидать планомерного повышения ставок по депозитам — на 2–2,5% годовых. То есть к концу года ставки могут достигнут 10% годовых . Речь исключительно о рублевых депозитах, которым вкладчики продолжат отдавать приоритет.

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» прогнозируют, что в отсутствии новых шоков, связанных с геополитикой, ситуация с долгосрочными вкладами стабилизируется во второй половине года — длинных депозитов по более высоким ставкам станет больше.