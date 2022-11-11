Немедленно и верно: дедолларизация вкладов обновила минимум

Доля вкладов россиян в валюте снизилась до исторического минимума в 9,9%. Об этом говорится в данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Предыдущий рекорд отмечали летом — в августе — на уровне 11,4%, при этом в марте он был на уровне 19,3%. Регулятор уже объяснял тенденцию снижением для населения привлекательности накоплений в валюте. Главная причина дедолларизации вкладов заключается в макроэкономической нестабильности из-за парада санкций от недружественных стран, уверены эксперты. По их мнению, влияние также оказывают рост «токсичности» доллара и евро и переезд части россиян за рубеж.

Ускоренная девалютизация

Валютные депозиты населения в третий раз за год обновили исторический минимум. В сентябре их доля упала до 9,9% с 11,4% в августе, следует из данных ЦБ. Предыдущий рекорд в 11,5% фиксировался в июле, он обновил исторический минимум конца 2007-го (12,9%). Доля вкладов граждан в валюте сокращается с начала весны: по состоянию на 1 марта, она составляла 19,3%.

Россияне, по состоянию на 1 октября, хранили на валютных вкладах в банках сумму, эквивалентную 3,42 трлн рублей, говорится в данных регулятора. Это на 49% меньше, чем в начале 2022-го: тогда граждане держали на депозитах в валюте 6,71 трлн. В сопоставлении с октябрем прошлого года объем таких накоплений снизился на почти аналогичный показатель (48,7%). Согласно статистике ЦБ, все средства граждан в банках на начало сентября, включая рублевые, валютные и текущие счета, оценивались в 33,8 трлн рублей.

Крупные банки подтвердили «Известиям» тенденцию сокращения доли вкладов в валюте. Она снижается после введения санкций против РФ, в том числе в отношении крупнейших кредитных организаций, отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Привычные виды иностранной валюты — доллары и евро — стали «токсичными» для банков и их клиентов, признала она. Кроме того, многие игроки рынка уменьшили ставки по долларовым вкладам почти до нуля и ввели комиссии по валютным счетам, указала специалист.

Также, по ее словам, часть вкладчиков скорее воспользовалась своим правом в рамках ограничения ЦБ и забрала с депозитного счета размещенные до 9 марта деньги в сумме не более $10 тыс. Не следует забывать и об арифметическом эффекте, связанном с тем, что доля валютных вкладов рассчитывается с учетом текущего курса, подчеркнула Наталья Ващелюк. Рубль укрепился по сравнению с началом 2022-го, что тоже способствовало снижению оценки валютизации накоплений населения.

— В ПСБ доля валютных счетов и депозитов была крайне незначительной задолго до 2022-го. В этом году на фоне антироссийских санкций портфель пассивов физлиц в валюте снизился втрое, — сообщили в банке. — Вкладчики перекладывали накопления преимущественно в другие инструменты: рублевые вклады под более высокую ставку, физическое золото, металлические счета.

В Центробанке оперативно не ответили на запрос «Известий». Ранее регулятор отмечал сохранение низкого интереса населения к сбережениям в валюте. Околонулевые ставки и стремление банков ограничить свои валютные операции путем введения комиссий за обслуживание таких счетов сделали депозиты в долларах и евро в значительной степени непривлекательными для вкладчиков, пояснялось в июльском отчете ЦБ.

По данным маркетплейса «Сравни», в крупных банках ставки на вклады в долларах США варьируются от 0,01 до 1–1,5% в зависимости от условий.

Справка «Известий» Центробанк 9 марта 2022-го ввел лимит на вывод наличной валюты. Граждане могут снять со счетов, открытых до этой даты, не более $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро, а остальные деньги получить в рублях. В конце весны и начале лета финорганизации установили комиссии для физлиц за размещение валюты. 1 августа регулятор продлил ограничения до 9 марта 2023 года.

Вектор перемен

Главная причина снижения доли валюты во вкладах — макроэкономическая нестабильность, связанная с парадом санкций от недружественных стран, подчеркнул младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, напоминая, что в основном такие накопления были в евро и долларах США. По его словам, сейчас банки утратили возможность эффективно использовать валютные остатки и несут риски блокировки своих активов в иностранных денежных единицах. Вследствие этого они стали стимулировать клиентов выводить валюту, в том числе комиссиями и отрицательными процентными ставками, пояснил он. Сейчас этот процесс сдерживается введенным ЦБ в марте ограничением на снятие наличной валюты, добавил эксперт.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, основная причина девалютизации — это опасения населения хранить так называемые «токсичные» деньги из недружественных стран на банковских счетах. В результате многие вкладчики поспешили снять часть своих средств в виде наличных. Также россияне, выезжающие за рубеж, нуждались в валюте и снимали деньги со счетов, добавил он.

— Тенденция снижения доли валюты в розничных вкладах продолжится, так как она идет в русле общей девалютизации экономики. Банки поддерживают эти процессы, поскольку столкнулись с трудностями в проведении операций и использовании их клиентами. Сейчас многие из них попросту отказываются от приема валюты на вклад, — рассказал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Вместе с тем стоит учесть наметившиеся в нынешних реалиях изменения, считает он, отмечая, что дело не только в достижении рублем своих максимумов и возможном его ослаблении в дальнейшем. Речь в целом о происходящих изменениях в структуре внешнеэкономических связей страны и постепенном «повороте на Восток», подчеркнул Марк Гойхман.

— Доля валютных вкладов в перспективе скорее стабилизируется. Среднесрочно можно ожидать, что рубль ослабнет: это должно повысить валютизацию как из-за пересчета пассивов банков по более высокому курсу, так и за счет увеличения интереса населения к покупке валюты дружественных стран, — прогнозирует Наталья Ващелюк из Совкомбанка.

В дальнейшем не исключено использование физлицами в качестве средства сбережения юаня и других денежных единиц из дружественных стран, что может вызвать обратное наращивание доли валютных вкладов, согласился Вячеслав Путиловский.