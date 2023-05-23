Старикам тут вместо: в РФ хотят создать спецкомиссии по пенсионным спорам

Разрешение пенсионных споров хотят передать в спецкомиссии. В Госдуму уже внесли такой законопроект (есть у «Известий»), его поддержали в комитете по труду. В случае принятия документа новый орган будет рассматривать, например, вопросы об отказе в выплатах . Депутаты считают, что у россиян снизилось доверие к пенсионной системе, потому что люди не получают должной помощи при решении своих проблем. Впрочем, эксперты сомневаются, что комиссии могут быть эффективными, также их создание потребует расходов бюджета и поиска квалифицированных кадров .

Вопросы есть

Комиссии по решению пенсионных споров предлагают создавать при территориальных органах Социального фонда России (СФР), следует из законопроекта ЛДПР. Предполагается, что они будут рассматривать, например, дела об отказе в выплатах страховой части пособия или вопросы, связанные с удержанием излишне уплаченных сумм.

В состав комиссии должны войти представители СФР, общественных организаций пенсионеров и профсоюзов, прокуратуры субъекта, Адвокатской палаты и аппарата уполномоченного по правам человека . Для россиян рассмотрение споров будет бесплатным , все расходы депутаты предлагают возложить на СФР.

Действующим законодательством предусмотрено, что для защиты своих прав граждане могут обратиться в вышестоящий пенсионный орган и (или) в суд.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

За последние пять лет число обратившихся в суды граждан с исками к ПФР о некорректном начислении пособий пожилым людям составило более 350 тыс. , заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков. При этом в 90% случаев суд удовлетворял требования граждан .

В пояснительной записке также отмечается, что жалобы в ранее действующий Пенсионный фонд (сейчас входит в состав СФР) нередко не приносили ожидаемых результатов, а предусмотренная законом бесплатная юридическая помощь де-факто не оказывалась . Ее деятельность была направлена на отказ в выплате и уменьшение размера пособия, а не на помощь человеку, считают авторы документа.

« В большинстве случаев граждане вынуждены обращаться в суд, так как это более эффективный способ защиты пенсионных прав , что влечет дополнительные финансовые траты, связанные с судебными расходами, и увеличение нагрузки на и так перегруженные суды», — сказано в документе.

Вопрос создания новой структуры очень перспективный, заявил «Известиям» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— У нас успешно работает институт досудебного разбирательства при рассмотрении споров по автострахованию гражданской ответственности. Новыми нормами предлагается аналогичная схема, только в отношении пенсионного страхования . Поэтому, полагаю, что это предложение необходимо поддержать, — пояснил депутат.

По его словам, согласно статистике Счетной палаты, при проверке размеров пособий по старости практически в 50% случаев они пересчитывались в сторону увеличения. То есть претензии граждан подтверждают необходимость в новом органе, подчеркнул Ярослав Нилов.

Обращений от пенсионеров, которые жалуются на проблемы, связанные с выплатами, действительно поступает очень много , но все они решаются с помощью действующего механизма, сказал «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Он отметил, что важно не дезориентировать людей, поскольку сегодня у них есть и другие возможности решения таких вопросов .

— Мы пока этот законопроект внимательно не изучали. Когда он к нам поступит, ему будет дана оценка, — пояснил он.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

СФР рекомендовал направить запрос о появлении комиссий в Минтруд. «Известия» направили запрос в ведомство.

Справка «Известий» С 2015 года в России введены два вида пенсий — страховая и накопительная. Работодатель ежемесячно отчисляет 22% от зарплаты сотрудника до налогообложения в СФР. Страховая складывается из фиксированной и переменной частей. С 2015 года вторая часть формируется в баллах — это 16% взносов из 22%. А 6% не переводятся в баллы и идут на формирование фиксированной выплаты. Каждому человеку за время его официальной работы начисляют пенсионные коэффициенты. Их количество зависит от суммы взносов и стажа.

Большая нагрузка

Многие жалобы требуют юридического решения , отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Он пояснил: у комиссий может быть недостаточно полномочий , а у судов они есть. Частично они в силах что-то сделать, но если вынесенное решение не удовлетворит человека, то он всё равно сможет пойти в суд, добавил Валерий Рязанский.

По юридической силе решение комиссии будет идентично решениям вышестоящего пенсионного органа и обязательно к исполнению , пояснил депутат Евгений Марков.

Создание комиссий — самый простой способ решения проблем, но не всегда эффективный , согласна руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она отметила, что чаще всего претензии граждан касаются отказа в учете стажа, для подтверждения которого не хватает документов.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Суд может запросить и получить нужные документы в различных организациях и архивах. Но сможет ли получить нужные документы комиссия? — добавила Евгения Лазарева.

Создание комиссий не только приведет к расширению штата территориальных органов СФР, но и к расходам бюджетов , отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Большинство комиссий будет создано из действующих сотрудников СФР, которые не всегда обладают должными компетенциям, добавила она.

Если не будет установлено четких правил и регламентов, то могут вырасти риски коррупционной составляющей, подытожила эксперт.